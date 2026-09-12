La nieve llegó a distintos puntos de Córdoba y las sierras ya ofrecen postales blancas

La nieve comenzó a hacerse presente en distintos sectores de la provincia de Córdoba y generó las primeras postales blancas del día.

La nevada se registró en las zonas altas de La Cumbre, en el sector del Observatorio y en localidades del Valle de Traslasierra, mientras también se reportaron copos en distintos puntos del sur provincial.

En La Cumbre, el intendente Pablo Alicio confirmó que comenzó a nevar hace aproximadamente una hora en la zona de Tío Mayu, donde se encuentra la reserva de monos Carayá. Por el momento, no se registraban inconvenientes en los caminos y la Guardia Urbana realizaba una evaluación de las condiciones.

"Esperemos que sí, así vemos un poco el pueblo blanco", expresó el intendente al referirse a la posibilidad de que la nevada avance hacia el centro de la localidad. Además, invitó a los visitantes a disfrutar de la gastronomía y las tradicionales casas de té de la localidad.

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• Primeros copos en la zona del Observatorio

La nevada también sorprendió a quienes se encontraban en la zona alta del Observatorio Astronómico de Córdoba. Desde el lugar, Fernando Barrionuevo relató que llegó acompañado por un grupo de personas en busca de nieve y encontró lluvia durante buena parte del ascenso, hasta que aparecieron los primeros copos en el sector más elevado.

Según el reporte, la ruta permanece habilitada y la visibilidad era buena, aunque la calzada se encontraba húmeda por las precipitaciones. Hasta el momento no había acumulación de hielo ni nieve en ese sector.

En el lugar también había familias esperando el paso de un rally de autos antiguos, cuya competencia de regularidad se desarrollaba con tránsito habilitado y a velocidad normal.

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• Nieve en Traslasierra

En el Valle de Traslasierra también se registraron nevadas. La precipitación era intensa en San Javier y Yacanto, mientras que también había nieve en las zonas altas de Los Hornillos.

El fenómeno se extendió además a sectores cercanos a Los Pozos y al dique La Viña, donde se registraron copos y comenzó a observarse la transformación del paisaje.

También se reportó nieve en las chacras de Villa de las Rosas. En otras localidades del valle, en tanto, predominaban las lluvias.

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• El Camino de las Altas Cumbres permanece cerrado

Uno de los principales puntos a tener en cuenta para quienes pretendan trasladarse hacia las sierras es el estado de las rutas. El Caminos de las Altas Cumbres se encuentra cortado desde esta mañana debido a las condiciones meteorológicas.

En cambio, los restantes caminos hacia el Valle de Traslasierra permanecen habilitados, aunque se recomienda circular con extrema precaución debido a la presencia de agua sobre la calzada y las condiciones climáticas.

• La nieve también llegó al sur provincial

El fenómeno alcanzó además distintos puntos del sur de Córdoba. En Río Cuarto se registraban pequeños copos de agua nieve que, de mantenerse las condiciones, podrían convertirse en una nevada más intensa.

Víctor Rapetti señaló que ya se observaban paisajes cubiertos de nieve en sectores del cordón serrano del sur provincial. También se reportaron nevadas en San Francisco del Chañar, Coronel Moldes, El Chacay, Alpa Corral y Las Albahacas.

Mientras continúa el descenso de las temperaturas y las precipitaciones se mantienen en distintos sectores, la provincia empieza a ofrecer las primeras postales invernales, con nieve en las zonas serranas y localidades del interior.

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Informe de Roberto Fontanari, Víctor Rapetti y Fernando Barrionuevo.