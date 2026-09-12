Inhumaron 117 cuerpos sin identificar en Ciudad Juárez, México

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) —Las autoridades mexicanas han llevado a cabo la inhumación de 117 cuerpos que permanecían sin identificar en Ciudad Juárez, tal como informaron diversos medios internacionales y confirmó la Agencia Noticias Argentinas. Estos restos corresponden a personas fallecidas entre 2019 y 2025, y aunque han sido trasladados a sepulturas individuales, se considera que esta inhumación puede ser temporal, ya que el objetivo sigue siendo su identificación y la entrega a sus familias.

De los 117 cuerpos, ocho son de mujeres y 109 de hombres, de los cuales 41 perdieron la vida en circunstancias de violencia, según detalla un informe del sitio dw. Este contexto refleja la grave situación de violencia que enfrenta la región.

Héctor Manuel Jacob Hernández, perito coordinador de Ciencias Forenses de Servicios Periciales en la Zona Norte, explicó que antes de autorizar la inhumación se realizan estudios necesarios para conservar la información que permita una futura identificación de los cuerpos.