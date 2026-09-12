BRICS aprueba declaración unánime sobre tensiones en Oriente Medio durante cumbre en India

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) —Los líderes de los países BRICS, reunidos en India, aprobaron por unanimidad la "Declaración de Nueva Delhi", que incluye una clara manifestación de "profunda preocupación ante la continua escalada de tensiones en Oriente Medio".

El documento refleja las posturas del grupo sobre temas globales y regionales, así como una hoja de ruta para fortalecer la cooperación entre los miembros, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Modi indicó que el texto abarca "la esencia de las deliberaciones y las posiciones sobre los principales asuntos globales y regionales", además de ofrecer "una hoja de ruta futura para seguir fortaleciendo la cooperación dentro del BRICS", aunque no se han detallado los puntos específicos de la declaración.

"Si ningún miembro tiene objeciones, propongo que adoptemos la Declaración", afirmó Modi ante sus colegas.

Después de una breve pausa sin objeciones, Modi anunció que la "Declaración de Nueva Delhi 2026" había sido "adoptada por unanimidad", lo que fue recibido con aplausos por los asistentes, según lo informado por el sitio dw.

Oriente Medio

El texto de la declaración señala: "Expresamos nuestra profunda preocupación ante la continua escalada de tensiones en Oriente Medio y, de conformidad con nuestras respectivas posturas nacionales, instamos [a las partes] a mantener la máxima contención y a evitar acciones que puedan agravar la situación".

Asimismo, se enfatiza la necesidad de "la protección de las poblaciones y de las infraestructuras civiles", haciendo mención específica a las instalaciones nucleares.

El presidente de China, Xi Jinping, ya había advertido a los demás integrantes del grupo que la guerra en Irán "no sirve a los intereses comunes" de los BRICS.

Este bloque está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (según el orden original de la sigla), junto con Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.