Murió un hombre tras chocar contra un camión en avenida Sabattini
La víctima iba en un Fiat Siena que habría impactado contra el vehículo de mayor porte, que estaba estacionado. El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 de este sábado, en barrio San Lorenzo.
12/09/2026 | 10:11Redacción Cadena 3
FOTO: Un hombre murió tras chocar contra un camión en Córdoba. (Foto: Policía)
Un hombre murió este sábado a la madrugada en un siniestro vial ocurrido en avenida Sabattini al 5300, en barrio San Lorenzo, en la ciudad de Córdoba.
Según informó la Policía, la víctima se desplazaba en un Fiat Siena que habría chocado contra un camión Mercedes-Benz estacionado.
Personal policial y un servicio de emergencias acudieron al lugar alrededor de las 5.30 y constataron el fallecimiento del automovilista.
El conductor del camión es un hombre de 33 años. No trascendieron mayores detalles sobre el conductor del auto.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre murió en un siniestro vial en Córdoba.
¿Quién es la víctima? La víctima es un hombre que conducía un Fiat Siena.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este sábado a la madrugada.
¿Dónde sucedió? El siniestro ocurrió en avenida Sabattini al 5300, en barrio San Lorenzo.
¿Cómo se produjo el accidente? La víctima chocó contra un camión Mercedes-Benz estacionado.
¿Por qué no se conocen más detalles? No trascendieron mayores detalles sobre el conductor del auto.