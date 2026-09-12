Murió un hombre tras chocar contra un camión en avenida Sabattini

FOTO: Un hombre murió tras chocar contra un camión en Córdoba. (Foto: Policía)

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Un hombre murió este sábado a la madrugada en un siniestro vial ocurrido en avenida Sabattini al 5300, en barrio San Lorenzo, en la ciudad de Córdoba.

Según informó la Policía, la víctima se desplazaba en un Fiat Siena que habría chocado contra un camión Mercedes-Benz estacionado.

Personal policial y un servicio de emergencias acudieron al lugar alrededor de las 5.30 y constataron el fallecimiento del automovilista.

El conductor del camión es un hombre de 33 años. No trascendieron mayores detalles sobre el conductor del auto.

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