Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.
El sorteo número 31613 de la quiniela vespertina se realizó el sábado 12 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 6994, que se interpreta como "A primera (Cementerio)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31613 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 6994, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6994
2° 3858
3° 3450
4° 3909
5° 5003
6° 1227
7° 2551
8° 6615
9° 0047
10° 1567
11° 2380
12° 5750
13° 6178
14° 5749
15° 6209
16° 5598
17° 0410
18° 6997
19° 3638
20° 5922
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31613 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 12 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6994.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Cementerio)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van desde 6994 hasta 5922.