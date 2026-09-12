Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.

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El número de sorteo 31613 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 6994, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6994

2° 3858

3° 3450

4° 3909

5° 5003

6° 1227

7° 2551

8° 6615

9° 0047

10° 1567

11° 2380

12° 5750

13° 6178

14° 5749

15° 6209

16° 5598

17° 0410

18° 6997

19° 3638

20° 5922