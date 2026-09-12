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Lula denuncia a la derecha por buscar apoyo de EE.UU. en elecciones brasileñas

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció que la derecha busca respaldo de Estados Unidos para favorecer a Flávio Bolsonaro en las próximas elecciones.

12/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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Lula, cerca de la reelección.

FOTO: Lula, cerca de la reelección.

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Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a la derecha de su país de buscar el respaldo de Estados Unidos con el fin de favorecer la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro durante un acto de campaña en Curitiba, en el estado de Paraná (sur).

"Ellos fueron a Estados Unidos a pedir ayuda a Trump", afirmó Lula, quien también denunció que los militantes de la derecha utilizan la bandera de Estados Unidos en sus mítines electorales.

El presidente brasileño enfatizó que su intención es mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero advirtió que esto no significa aceptar injerencias en la política interna de Brasil.

Lula, quien se perfila como el favorito para los comicios del próximo 4 de octubre, defendió el carácter soberano de las elecciones y aseguró que corresponde exclusivamente a los brasileños decidir quién ocupará los cargos públicos en disputa.

En su discurso, el mandatario instó a los electores a reflexionar sobre el futuro que desean para el país.

A menos de un mes de la primera vuelta electoral, las encuestas muestran una clara concentración de la intención de voto en Lula, candidato del Partido de los Trabajadores, y en Bolsonaro, quien busca alcanzar el poder con el apoyo del Partido Liberal.

El Gobierno brasileño ha denunciado las declaraciones de apoyo por parte de autoridades estadounidenses al principal candidato opositor, considerándolas como injerencias en los asuntos internos del país, en un contexto de tensiones diplomáticas y comerciales entre Washington y Brasilia.

AgenciaNA

Lectura rápida

¿Quién acusó a la derecha brasileña?
Luiz Inácio Lula da Silva es quien realizó la acusación durante un acto en Curitiba.

¿Qué denunció Lula?
Lula denunció que la derecha busca apoyo de Estados Unidos para favorecer la candidatura de Flávio Bolsonaro.

¿A quiénes acusó Lula de pedir ayuda?
Acusó a miembros de la derecha de haber ido a Estados Unidos a pedir ayuda a Trump.

¿Qué elecciones se aproximan?
Las elecciones presidenciales en Brasil están programadas para el 4 de octubre.

¿Cómo se siente Lula respecto a la injerencia externa?
Lula afirmó que busca buenas relaciones con EE.UU., pero no acepta injerencias en la política brasileña.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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