Lula denuncia a la derecha por buscar apoyo de EE.UU. en elecciones brasileñas

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a la derecha de su país de buscar el respaldo de Estados Unidos con el fin de favorecer la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro durante un acto de campaña en Curitiba, en el estado de Paraná (sur).

"Ellos fueron a Estados Unidos a pedir ayuda a Trump", afirmó Lula, quien también denunció que los militantes de la derecha utilizan la bandera de Estados Unidos en sus mítines electorales.

El presidente brasileño enfatizó que su intención es mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero advirtió que esto no significa aceptar injerencias en la política interna de Brasil.

Lula, quien se perfila como el favorito para los comicios del próximo 4 de octubre, defendió el carácter soberano de las elecciones y aseguró que corresponde exclusivamente a los brasileños decidir quién ocupará los cargos públicos en disputa.

En su discurso, el mandatario instó a los electores a reflexionar sobre el futuro que desean para el país.

A menos de un mes de la primera vuelta electoral, las encuestas muestran una clara concentración de la intención de voto en Lula, candidato del Partido de los Trabajadores, y en Bolsonaro, quien busca alcanzar el poder con el apoyo del Partido Liberal.

El Gobierno brasileño ha denunciado las declaraciones de apoyo por parte de autoridades estadounidenses al principal candidato opositor, considerándolas como injerencias en los asuntos internos del país, en un contexto de tensiones diplomáticas y comerciales entre Washington y Brasilia.

AgenciaNA