Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció que la compañía no planea salir a bolsa en 2026, a pesar de haber presentado una solicitud confidencial para una oferta pública inicial (IPO). Durante una reciente entrevista, Altman expresó que el actual contexto de seguridad en la inteligencia artificial hace que este no sea el momento adecuado para dar ese paso.

En su conversación con la editora en jefe de Fortune, Alyson Shontell, Altman abordó las repercusiones de recientes incidentes de seguridad que involucraron a OpenAI y Hugging Face. La discusión giró en torno a si la presión por avanzar rápidamente hacia una IPO aún existe para la empresa. Altman respondió de manera contundente: "No estamos apresurándonos hacia una IPO".

El CEO de OpenAI argumentó que, dado el panorama actual, salir a bolsa sería "un momento poco aconsejable". Afirmó que la compañía se enfocará en estar completamente preparada antes de considerar una oferta pública, lo que incluiría tener un modelo de negocio sólido y un entorno social adecuado para la tecnología que desarrollan.

Cuando se le preguntó si eso significa que la IPO no ocurrirá en 2026, Altman confirmó: "Diría que no en 2026, sí. Tenemos muchas cosas que hacer".

Según un informe de The New York Times publicado en junio, aunque OpenAI había contratado a banqueros y abogados con el objetivo de salir a bolsa en el tercer o cuarto trimestre de 2026, la compañía estaba inclinándose hacia 2027 debido a la volatilidad de las acciones tecnológicas y sus propios desafíos financieros.

En resumen, el mensaje de Sam Altman es claro: la seguridad y la preparación son prioridades antes de considerar la posibilidad de un IPO, y OpenAI se tomará su tiempo para asegurar que el momento sea el adecuado.