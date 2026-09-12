Pullaro dejó abiertos los Juegos Suramericanos: "Bienvenidos a la tierra del deporte"

En el Monumento Nacional a la Bandera, ante miles de personas y con la presencia de deportistas, entrenadores, dirigentes y visitantes de quince países, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y pronunció un discurso que combinó emoción, historia y reivindicación. “Bienvenidos a Sudamérica, bienvenidos a Argentina, bienvenidos a la provincia invencible de Santa Fe, bienvenidos a la ciudad más linda de nuestro país, a esta ciudad que intentaron ponerle rodillas, pero hoy está de pie”, comenzó el mandatario provincial.

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?? PULLARO EN LA APERTURA DE LOS JUEGOS: “A ESTA CIUDAD QUE INTENTARON PONERLE DE RODILLAS, PERO HOY ESTÁ DE PIE”



El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó el discurso de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el Monumento Nacional a la Bandera. pic.twitter.com/gOu6mJr3RA — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026

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Pullaro eligió el escenario con precisión simbólica: “Bienvenidos a esta tierra de deportistas, de artistas reconocidos en el mundo. Bienvenidos a este monumento renovado, bienvenidos aquí al lugar donde creamos la bandera nacional, bienvenidos a este río Paraná que por aquí saca nuestra producción y desde aquí se alza nuestra provincia”. Con esas palabras, el gobernador situó a Rosario y a Santa Fe en el centro de la historia argentina y del mapa sudamericano.

El discurso también tuvo un tramo de reconocimiento al esfuerzo realizado para llegar a esta instancia. “Tuvimos que esperar 40 años para tener un evento de estas características y de esta magnitud, pero somos invencibles. En un momento muy difícil nos animamos a llevarlo adelante”, afirmó, en referencia al proceso de organización que atravesó gestiones y que incluyó nuevas obras deportivas, remodelaciones y trabajos urbanos. “Hoy aquí en la provincia de Santa Fe tenemos deportistas, tenemos entrenadores, tenemos turistas que nos visitan durante 14 días de 15 países y de todo el mundo”, subrayó.

Pullaro puso el acento en lo que une a los pueblos del continente: “Nos unen principios y valores, los valores del deporte: la disciplina, la constancia, la perseverancia, el trabajo en equipo y la cultura del trabajo. Esos valores que hicieron grande a la provincia invencible de Santa Fe y a nuestra región”. En esa línea, reivindicó la decisión política de pensar en grande: “Somos invencibles, nos animamos a pensar en grande y a llevar adelante estos grandes proyectos”.

El gobernador también se refirió al legado material que dejan los juegos. “Hoy están las obras, están los estadios y nuestros deportistas tienen la mejor infraestructura para practicar deporte por los próximos años. Pero sabemos que el legado va a ser cuando se apague nuestra antorcha”, sostuvo, y pidió “a Dios que nos permita disfrutar mucho a todos esto porque nos lo merecemos”.

Con esas palabras, y en el acto central de la ceremonia, el gobernador declaró formalmente inaugurados los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. “Con estas palabras y en este acto dejo abiertos los Juegos Olímpicos Suramericanos Santa Fe 2026. ¡Que Dios los bendiga!”, cerró, ante el aplauso de los presentes y el inicio de una fiesta que se extenderá por dos semanas en Rosario, Santa Fe y Rafaela.