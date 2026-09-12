Javkin: "Los más grandes de muchos deportes son rosarinos y rosarinas"
El intendente puso el foco en el legado que dejarán los juegos para la ciudad y sus habitantes.
12/09/2026 | 21:02Redacción Cadena 3
FOTO: Pablo Javkin valoró la apertura de los Juegos Suramericanos en Rosario.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló con Cadena 3 en la previa de la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y expresó su ansiedad y orgullo por el evento que comienza en su ciudad.
“La verdad que es un evento único. Vamos a ir a una ceremonia inaugural que refleja seguramente lo mejor de nuestra historia. Estoy muy ansioso también porque mañana empiezan las competencias, tenemos la primera medalla ya mañana a la mañana, así que muy contentos”, afirmó.
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?? JAVKIN, EN LA PREVIA DE LOS JUEGOS: “EL LEGADO NO SON SOLO LAS OBRAS, SON LOS DEPORTISTAS”— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó la importancia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se mostró expectante por la ceremonia inaugural en el Monumento a la Bandera. pic.twitter.com/6XTK4KJVWW
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Consultado sobre el hecho de que Luciana Aymar, la mejor jugadora de hockey de la historia y símbolo rosarino, sea la encargada de encender el pebetero, Javkin fue categórico: “Muestra la grandeza del deporte. Los más grandes de muchos deportes son rosarinos y rosarinas. Así que hoy le vamos a mostrar al mundo eso también”.
El intendente también puso el foco en el legado que dejarán los juegos para la ciudad y sus habitantes.
“Lo importante es el legado que queda para los deportes de la ciudad. El legado más importante no solo son las obras, son los deportistas que vamos a tener. Es la cantidad de chicos que van a volcarse al deporte y a los valores del deporte a partir de la experiencia de estos jugadores”, sostuvo.
Con esas palabras, Javkin resumió el doble impacto del evento: la vidriera internacional para una ciudad que se muestra al mundo y la semilla que queda en las nuevas generaciones. “Muy felices. La verdad que es un evento único”, cerró.
Lectura rápida
¿Quién habló con Cadena 3?
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló con Cadena 3.
¿Qué evento se está inaugurando?
Se están inaugurando los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
¿Qué expresó Javkin sobre el evento?
Javkin expresó su ansiedad y orgullo por el evento.
¿Quién encenderá el pebetero?
Luciana Aymar será la encargada de encender el pebetero.
¿Cuál es el legado que menciona Javkin?
El legado incluye obras y la inspiración para que más chicos se vuelquen al deporte.