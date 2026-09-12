Javkin: "Los más grandes de muchos deportes son rosarinos y rosarinas"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló con Cadena 3 en la previa de la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y expresó su ansiedad y orgullo por el evento que comienza en su ciudad.

“La verdad que es un evento único. Vamos a ir a una ceremonia inaugural que refleja seguramente lo mejor de nuestra historia. Estoy muy ansioso también porque mañana empiezan las competencias, tenemos la primera medalla ya mañana a la mañana, así que muy contentos”, afirmó.

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?? JAVKIN, EN LA PREVIA DE LOS JUEGOS: “EL LEGADO NO SON SOLO LAS OBRAS, SON LOS DEPORTISTAS”



El intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó la importancia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se mostró expectante por la ceremonia inaugural en el Monumento a la Bandera. pic.twitter.com/6XTK4KJVWW — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026

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Consultado sobre el hecho de que Luciana Aymar, la mejor jugadora de hockey de la historia y símbolo rosarino, sea la encargada de encender el pebetero, Javkin fue categórico: “Muestra la grandeza del deporte. Los más grandes de muchos deportes son rosarinos y rosarinas. Así que hoy le vamos a mostrar al mundo eso también”.

El intendente también puso el foco en el legado que dejarán los juegos para la ciudad y sus habitantes.

“Lo importante es el legado que queda para los deportes de la ciudad. El legado más importante no solo son las obras, son los deportistas que vamos a tener. Es la cantidad de chicos que van a volcarse al deporte y a los valores del deporte a partir de la experiencia de estos jugadores”, sostuvo.

Con esas palabras, Javkin resumió el doble impacto del evento: la vidriera internacional para una ciudad que se muestra al mundo y la semilla que queda en las nuevas generaciones. “Muy felices. La verdad que es un evento único”, cerró.