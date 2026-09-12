FOTO: Nevadas cubren Córdoba: Altas Cumbres y localidades del sur se tiñen de blanco

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) — Córdoba se vistió de blanco este sábado por la mañana debido a las nevadas que se produjeron en las Altas Cumbres y diversas localidades del sur de la provincia.

Este fenómeno también se extendió a partes de la vecina provincia de San Luis, según información de la Agencia Noticias Argentinas, mientras que las bajas temperaturas complicaron el tránsito en las áreas serranas.

Las nevadas fueron más intensas en las zonas montañosas, aunque también se registraron copos en localidades como Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras, en el sur cordobés.

El notable descenso de la temperatura en los últimos días favoreció la aparición de nuevas nevadas en diversos puntos de la provincia. En las Altas Cumbres, uno de los lugares más impactados, el paisaje presentó postales invernales, mientras que el fenómeno también se observó en otras localidades del departamento Río Cuarto.

Debido a las condiciones climáticas, la Policía Caminera implementó el corte total de la ruta provincial E-34, que atraviesa el corredor de las Altas Cumbres. Las autoridades recomendaron tener precaución al circular por las áreas afectadas, dado que existe la posibilidad de formación de hielo en la calzada y las complicaciones que puede generar la nieve.

Asimismo, se mantiene una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Córdoba, que incluye sectores como Cruz del Eje, Villa Dolores, Coquín, Salsacate, Villa Cura Brochero, Villa del Totoral y parte de Jesús María.