Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.

El sorteo número 26560 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 21:00, destacándose el número a la cabeza 3259, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Plantas).

1° 3259

2° 6829

3° 6646

4° 1818

5° 5922

6° 9972

7° 5047

8° 6996

9° 4020

10° 6837

11° 8284

12° 9577

13° 6563

14° 3205

15° 9834

16° 0665

17° 7749

18° 1542

19° 9644

20° 0209

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados con gran expectativa por los apostadores, quienes buscan acertar en sus números elegidos. Este sorteo, que se realiza semanalmente, es una de las modalidades más populares en el ámbito de los juegos de azar en Argentina. La quiniela ofrece diversas formas de apuesta, lo que la convierte en una opción atractiva para muchos.