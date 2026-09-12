Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.
El sorteo número 26560 de la quiniela nocturna se realizó el sábado 12 de septiembre a las 21:00, con el número a la cabeza 3259, correspondiente a A primera (Las Plantas). Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26560 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 21:00, destacándose el número a la cabeza 3259, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Plantas).
1° 3259
2° 6829
3° 6646
4° 1818
5° 5922
6° 9972
7° 5047
8° 6996
9° 4020
10° 6837
11° 8284
12° 9577
13° 6563
14° 3205
15° 9834
16° 0665
17° 7749
18° 1542
19° 9644
20° 0209
Los resultados de la quiniela nocturna son esperados con gran expectativa por los apostadores, quienes buscan acertar en sus números elegidos. Este sorteo, que se realiza semanalmente, es una de las modalidades más populares en el ámbito de los juegos de azar en Argentina. La quiniela ofrece diversas formas de apuesta, lo que la convierte en una opción atractiva para muchos.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26560 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 12 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3259.
¿Qué significa el número 3259?
Se interpreta como A primera (Las Plantas).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.