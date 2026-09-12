En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. Unión

Argentina

En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Talleres vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.

El sorteo número 26560 de la quiniela nocturna se realizó el sábado 12 de septiembre a las 21:00, con el número a la cabeza 3259, correspondiente a A primera (Las Plantas). Conocé todos los resultados.

12/09/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El sorteo número 26560 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 21:00, destacándose el número a la cabeza 3259, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Plantas).

1° 3259
2° 6829
3° 6646
4° 1818
5° 5922
6° 9972
7° 5047
8° 6996
9° 4020
10° 6837
11° 8284
12° 9577
13° 6563
14° 3205
15° 9834
16° 0665
17° 7749
18° 1542
19° 9644
20° 0209

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados con gran expectativa por los apostadores, quienes buscan acertar en sus números elegidos. Este sorteo, que se realiza semanalmente, es una de las modalidades más populares en el ámbito de los juegos de azar en Argentina. La quiniela ofrece diversas formas de apuesta, lo que la convierte en una opción atractiva para muchos.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26560 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 12 de septiembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3259.

¿Qué significa el número 3259?
Se interpreta como A primera (Las Plantas).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf