Pullaro inauguró los Juegos Suramericanos en Rosario: "Santa Fe le abre los brazos al mundo"

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) - El gobernador Maximiliano Pullaro dio inicio a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. La ceremonia se llevó a cabo el sábado por la noche y reunió a una multitud, junto a delegaciones de 15 países.

El gobernador estuvo acompañado por la diputada y exvicegobernadora Gisela Scaglia y excombatientes de la Guerra de Malvinas. "Bienvenidos a la ciudad más linda de la Argentina, a esta ciudad que intentaron poner de rodillas, pero hoy está de pie", expresó Pullaro al inicio del evento.

El mandatario resaltó la recuperación de Rosario y su papel como sede de una competencia que se extenderá hasta el 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe y Rafaela. "Bienvenidos a esta tierra de artistas y deportistas reconocidos en el mundo; a este monumento renovado, al lugar donde creamos la bandera nacional. Bienvenidos a este río Paraná, por donde sale nuestra producción y desde donde se alza nuestra provincia", indicó.

Pullaro subrayó que "tuvimos que esperar 40 años para tener un evento de esta característica y de esta magnitud". También destacó: "Somos invencibles. En un momento muy difícil nos animamos a llevar adelante este evento y hoy tenemos deportistas, entrenadores y turistas que nos visitan durante 14 días, de 15 países y de todo el mundo".

El gobernador hizo hincapié en los valores que unen a los países del continente: "Nos unen en este continente principios y valores: los valores del deporte, la disciplina, la constancia, la perseverancia, el trabajo en equipo y la cultura del trabajo". Además, agregó que estos valores han hecho grande a la provincia invencible de Santa Fe.

Pullaro también se refirió a la infraestructura construida para los Juegos en clubes, estadios, centros de entrenamiento y espacios públicos en las tres sedes. "Nos animamos a pensar en grande y a llevar adelante estos grandes proyectos. Hoy están las obras, están los estadios y nuestros deportistas tienen la mejor infraestructura para practicar deportes por los próximos años", afirmó.

"Es un legado; un legado que va a quedar cuando se apague nuestra antorcha", definió. "Le pido a Dios que nos permita disfrutar mucho todo esto, porque nos lo merecemos", expresó el gobernador.

Dirigiéndose a los deportistas, les pidió que disfruten de esta competencia y a los turistas les recomendó conocer esta provincia invencible de Santa Fe; explorar Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela; así como su cultura, gastronomía, paisajes e historia. "Esta es una provincia que le abre los brazos a la Argentina y al mundo", concluyó Pullaro antes de dar inicio a la fiesta inaugural.