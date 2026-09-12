Pullaro inauguró los Juegos Suramericanos en Rosario: "Santa Fe le abre los brazos al mundo"
El gobernador encabezó la ceremonia inaugural ante una multitud en el Monumento a la Bandera con delegaciones de 15 países que participarán hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
FOTO: Juegos Suramericanos. Foto Agencia NA.
Buenos Aires, 12 septiembre (NA) - El gobernador Maximiliano Pullaro dio inicio a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. La ceremonia se llevó a cabo el sábado por la noche y reunió a una multitud, junto a delegaciones de 15 países.
El gobernador estuvo acompañado por la diputada y exvicegobernadora Gisela Scaglia y excombatientes de la Guerra de Malvinas. "Bienvenidos a la ciudad más linda de la Argentina, a esta ciudad que intentaron poner de rodillas, pero hoy está de pie", expresó Pullaro al inicio del evento.
El mandatario resaltó la recuperación de Rosario y su papel como sede de una competencia que se extenderá hasta el 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe y Rafaela. "Bienvenidos a esta tierra de artistas y deportistas reconocidos en el mundo; a este monumento renovado, al lugar donde creamos la bandera nacional. Bienvenidos a este río Paraná, por donde sale nuestra producción y desde donde se alza nuestra provincia", indicó.
Pullaro subrayó que "tuvimos que esperar 40 años para tener un evento de esta característica y de esta magnitud". También destacó: "Somos invencibles. En un momento muy difícil nos animamos a llevar adelante este evento y hoy tenemos deportistas, entrenadores y turistas que nos visitan durante 14 días, de 15 países y de todo el mundo".
El gobernador hizo hincapié en los valores que unen a los países del continente: "Nos unen en este continente principios y valores: los valores del deporte, la disciplina, la constancia, la perseverancia, el trabajo en equipo y la cultura del trabajo". Además, agregó que estos valores han hecho grande a la provincia invencible de Santa Fe.
Pullaro también se refirió a la infraestructura construida para los Juegos en clubes, estadios, centros de entrenamiento y espacios públicos en las tres sedes. "Nos animamos a pensar en grande y a llevar adelante estos grandes proyectos. Hoy están las obras, están los estadios y nuestros deportistas tienen la mejor infraestructura para practicar deportes por los próximos años", afirmó.
"Es un legado; un legado que va a quedar cuando se apague nuestra antorcha", definió. "Le pido a Dios que nos permita disfrutar mucho todo esto, porque nos lo merecemos", expresó el gobernador.
Dirigiéndose a los deportistas, les pidió que disfruten de esta competencia y a los turistas les recomendó conocer esta provincia invencible de Santa Fe; explorar Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela; así como su cultura, gastronomía, paisajes e historia. "Esta es una provincia que le abre los brazos a la Argentina y al mundo", concluyó Pullaro antes de dar inicio a la fiesta inaugural.
Lectura rápida
¿Qué evento se inauguró?
Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
¿Quién inauguró los Juegos?
El gobernador Maximiliano Pullaro.
¿Dónde se realizó la inauguración?
En el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario.
¿Cuántos países participan?
Delegaciones de 15 países estarán presentes.
¿Cuándo se desarrollarán los Juegos?
Desde el 12 hasta el 26 de septiembre de 2026.
[Fuente: Noticias Argentinas]