Descubre la deliciosa receta de flan de café que encantará a todos

El flan de café se presenta como una opción ideal para quienes buscan un postre que combine el sabor del café con la cremosidad del flan tradicional. Esta receta, que promete conquistar incluso a los menos aficionados a esta bebida, es fácil de preparar y ofrece la posibilidad de ajustar el sabor a café según las preferencias de cada uno.

Con ingredientes sencillos, esta receta permite crear un flan que se asemeja al clásico flan de leche condensada, pero con un toque especial. Para quienes deseen experimentar, el sabor del café se puede intensificar utilizando solo café y omitiendo la leche, o bien, suavizar añadiendo más leche y reduciendo la cantidad de café. Asimismo, el nivel de dulzura puede ser modificado al aumentar o disminuir la cantidad de azúcar según el gusto personal.

Para elaborar este delicioso flan de café, se requieren los siguientes ingredientes para cuatro porciones: 2 huevos, 50 gramos de azúcar, 200 mililitros de café, 25 mililitros de leche y caramelo líquido. La preparación es bastante sencilla y no requiere de habilidades culinarias avanzadas.

El proceso comienza cubriendo la base y los laterales de cuatro flaneras individuales con una cucharadita de caramelo líquido, que se puede hacer de forma casera o comprar en el supermercado. Luego, se prepara el café y se mezcla con el azúcar, removiendo hasta que este último se disuelva completamente. A continuación, se añade la leche y se deja atemperar unos minutos antes de mezclar con los huevos previamente batidos.

La mezcla resultante se reparte entre las flaneras, que se colocan en una fuente para horno. Se llena la fuente con agua caliente, cubriendo un tercio de la altura de los moldes, y se cocina al baño maría en un horno precalentado a 180 ºC durante 25 minutos. Una vez finalizada la cocción, se retiran del horno y se dejan enfriar a temperatura ambiente antes de ser llevadas a la nevera. Se recomienda esperar hasta el día siguiente para desmoldar y servir el flan.

Este flan de café puede ser acompañado de diversas maneras. Se puede adornar con nata montada, chantilly o crema de queso batida, y servir con el caramelo que queda en el molde. También se puede complementar con frutas variadas o disfrutarlo tal cual, ya que su sabor es exquisito por sí mismo.