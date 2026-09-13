Delicioso pastel de yogur griego con frutos rojos: fácil y rápido de preparar
Este pastel de yogur griego es ideal para merendar con amigos. Listo en 35 minutos, combina harina de almendra y frutos rojos. Perfecto para cualquier ocasión.
FOTO: Pastel de yogur griego con frutos rojos
La fusión de yogur griego y harina de almendra resulta en una base deliciosa, suave y jugosa, que se complementa a la perfección con la ligera acidez de los frutos rojos. Esta receta es un recurso ideal para quienes desean sorprender a sus invitados con un postre sencillo y atractivo. En apenas 35 minutos, este pastel se convierte en una opción irresistible para cualquier merienda.
La preparación no requiere de técnicas complicadas. Simplemente se deben mezclar los ingredientes líquidos, añadir los secos, hornear y disfrutar. Este pastel se presenta como una solución perfecta para esos momentos en los que se anhela algo dulce sin complicarse en la cocina.
Los ingredientes necesarios para elaborar esta delicia, que rinde para seis porciones, son: 135 g de harina, 45 g de almendra molida, 2 unidades de yogur griego natural, 90 g de azúcar, 40 g de miel, 75 g de aceite de oliva, 3 unidades de huevo, 2 cucharaditas de levadura química, 1 cucharadita de bicarbonato sódico, la ralladura de 1 limón, 1 cucharadita de esencia de vainilla y 250 g de frutos rojos.
La elaboración es rápida y sencilla: se inicia batiendo la miel junto con el azúcar y el aceite. Luego, se incorporan los huevos y se vuelve a batir. A continuación, se añade el yogur griego, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Posteriormente, se incorporan la harina, la almendra molida, el bicarbonato y la levadura, mezclando bien la masa.
Una vez lista, se vierte la masa en un molde redondo de 26 cm, previamente engrasado y enharinado. El pastel se hornea durante 35 minutos a 175ºC. Después, se deja reposar en el molde durante 10 minutos antes de desmoldarlo y dejarlo enfriar sobre una rejilla.
Para servir, se puede acompañar con un poco de yogur griego y una variedad de frutos rojos, realzando así su sabor y presentación.
Lectura rápida
¿Cuál es el ingrediente principal del pastel?
El ingrediente principal es el yogur griego, que aporta suavidad y jugosidad.
¿Cuánto tiempo lleva preparar el pastel?
La preparación del pastel se completa en 35 minutos.
¿Cuántas porciones rinde la receta?
La receta rinde para seis porciones.
¿Qué se recomienda para acompañar el pastel?
Se sugiere acompañar el pastel con yogur griego y frutos rojos.
¿Qué tipo de harina se utiliza?
Se utiliza harina de almendra, que añade un sabor especial al pastel.