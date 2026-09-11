Inflación en Santa Fe: promedio en línea con dato nacional y otra alarma alimenticia

La inflación en Santa Fe fue del 1,8% en agosto, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). El registro fue levemente inferior al de julio, cuando los precios habían aumentado 1,9%, y llevó la inflación acumulada en la provincia durante los primeros ocho meses del año al 21,6%.

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El dato provincial se conoce mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) prepara la difusión del índice nacional correspondiente a agosto, que será seguido de cerca por el Gobierno y los mercados.

Detrás del 1,8% general, sin embargo, se observan fuertes diferencias entre los distintos productos y servicios. Algunos rubros tuvieron incrementos muy por encima del promedio y volvieron a presionar sobre el gasto cotidiano de los hogares santafesinos.

Entre los alimentos, las mayores variaciones se registraron en frutas y verduras. Las frutas aumentaron 12,1% en agosto, mientras que las verduras subieron 6,7%. Dentro de este grupo hubo productos con incrementos todavía más pronunciados: la cebolla aumentó 38,5%, la banana 38,1% y la papa 27% en apenas un mes.

El capítulo de Alimentos y bebidas, que tuvo una suba promedio del 1,9%, fue además el que más incidencia tuvo sobre el resultado general del IPC santafesino. Otros productos de consumo habitual también registraron aumentos: el fideo guisero subió 4,6%, el arroz blanco 4,2%, las galletitas dulces 4% y el café molido 4,4%. El jamón cocido, en tanto, tuvo una variación del 5,2%.

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Fuera de los alimentos, también hubo incrementos relevantes. Vivienda y servicios básicos aumentó 2,4%, Atención médica y gastos para la salud subió 2,5% y Otros bienes y servicios registró una variación del 2,6%.

En el caso de la vivienda, los alquileres aumentaron 2,3% en agosto y acumularon una suba del 38,1% respecto del mismo mes de 2025. Los servicios básicos y combustibles para la vivienda, por su parte, tuvieron un incremento mensual del 2,6%. En salud, los productos medicinales y accesorios terapéuticos aumentaron 3,1%.

No todos los precios siguieron la misma tendencia. Indumentaria fue el único capítulo que registró una baja, con una caída del 0,5%. Dentro de ese rubro, la ropa disminuyó 1,3%, mientras que el calzado aumentó 0,4%.

También hubo alimentos que bajaron de precio durante agosto. La lechuga cayó 14,8% y el tomate redondo registró una fuerte disminución del 22,9%. El pollo entero bajó 1,1% y la carne picada especial, 0,6%.

Con el aumento de agosto, la inflación acumulada en Santa Fe durante 2026 alcanzó el 21,6%. La evolución mensual del índice provincial fue de 2,6% en enero, 2,7% en febrero, 3,6% en marzo, 3% en abril, 2,3% en mayo, 1,7% en junio, 1,9% en julio y 1,8% en agosto.

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En la comparación interanual, los precios en la provincia acumularon un incremento del 34,2%. Los capítulos que más aumentaron en los últimos doce meses fueron Vivienda y servicios básicos, con 44,6%; Alimentos y bebidas, con 37,4%; y Transporte y comunicaciones, con 34,8%.

El IPC de Santa Fe se elabora a partir de un relevamiento mensual de aproximadamente 22.400 precios en unos 1.000 locales de la provincia, entre supermercados y comercios tradicionales. El promedio provincial, de esta manera, refleja una canasta amplia de bienes y servicios, aunque las variaciones individuales muestran que el impacto de la inflación no fue igual para todos los consumidores.