Inflación en Santa Fe: promedio en línea con dato nacional y otra alarma alimenticia
El IPC provincial acumuló una suba del 21,6% en los primeros ocho meses de 2026 y alcanzó el 34,2% interanual. Fideos, arroz y galletitas, productos de consumo masivo muy por encima de la media.
11/09/2026 | 18:06Redacción Cadena 3
FOTO: El consumo en los supermercados rosarinos no repunta.
La inflación en Santa Fe fue del 1,8% en agosto, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). El registro fue levemente inferior al de julio, cuando los precios habían aumentado 1,9%, y llevó la inflación acumulada en la provincia durante los primeros ocho meses del año al 21,6%.
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Economía. Inflación de agosto y el desafío de seguir bajando los precios: "Es un dato muy positivo"
El economista Camilo Tiscornia destacó en Cadena 3 Rosario el registro difundido por el INDEC. Señaló que se trata del nivel más bajo desde junio del año pasado. También advirtió sobre la inercia, el dólar y los precios internacionales.
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El dato provincial se conoce mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) prepara la difusión del índice nacional correspondiente a agosto, que será seguido de cerca por el Gobierno y los mercados.
Detrás del 1,8% general, sin embargo, se observan fuertes diferencias entre los distintos productos y servicios. Algunos rubros tuvieron incrementos muy por encima del promedio y volvieron a presionar sobre el gasto cotidiano de los hogares santafesinos.
Entre los alimentos, las mayores variaciones se registraron en frutas y verduras. Las frutas aumentaron 12,1% en agosto, mientras que las verduras subieron 6,7%. Dentro de este grupo hubo productos con incrementos todavía más pronunciados: la cebolla aumentó 38,5%, la banana 38,1% y la papa 27% en apenas un mes.
El capítulo de Alimentos y bebidas, que tuvo una suba promedio del 1,9%, fue además el que más incidencia tuvo sobre el resultado general del IPC santafesino. Otros productos de consumo habitual también registraron aumentos: el fideo guisero subió 4,6%, el arroz blanco 4,2%, las galletitas dulces 4% y el café molido 4,4%. El jamón cocido, en tanto, tuvo una variación del 5,2%.
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Índice de precios. La inflación de agosto fue 1,7% y marcó el registro más bajo de los últimos 14 meses
El IPC retomó la desaceleración tras el 2,1% de julio. Acumuló 21,3% en ocho meses y 33,5% interanual. Los precios estacionales cayeron 0,9%.
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Fuera de los alimentos, también hubo incrementos relevantes. Vivienda y servicios básicos aumentó 2,4%, Atención médica y gastos para la salud subió 2,5% y Otros bienes y servicios registró una variación del 2,6%.
En el caso de la vivienda, los alquileres aumentaron 2,3% en agosto y acumularon una suba del 38,1% respecto del mismo mes de 2025. Los servicios básicos y combustibles para la vivienda, por su parte, tuvieron un incremento mensual del 2,6%. En salud, los productos medicinales y accesorios terapéuticos aumentaron 3,1%.
No todos los precios siguieron la misma tendencia. Indumentaria fue el único capítulo que registró una baja, con una caída del 0,5%. Dentro de ese rubro, la ropa disminuyó 1,3%, mientras que el calzado aumentó 0,4%.
También hubo alimentos que bajaron de precio durante agosto. La lechuga cayó 14,8% y el tomate redondo registró una fuerte disminución del 22,9%. El pollo entero bajó 1,1% y la carne picada especial, 0,6%.
Con el aumento de agosto, la inflación acumulada en Santa Fe durante 2026 alcanzó el 21,6%. La evolución mensual del índice provincial fue de 2,6% en enero, 2,7% en febrero, 3,6% en marzo, 3% en abril, 2,3% en mayo, 1,7% en junio, 1,9% en julio y 1,8% en agosto.
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Datos del Indec. Fideos, pan, galletitas y harina, entre los alimentos que más aumentaron en agosto
Estos productos de consumo masivo y cotidiano mostraron subas por encima del promedio general durante el mes pasado, según el relevamiento oficial. Se trata del rubro que condiciona a las familias.
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En la comparación interanual, los precios en la provincia acumularon un incremento del 34,2%. Los capítulos que más aumentaron en los últimos doce meses fueron Vivienda y servicios básicos, con 44,6%; Alimentos y bebidas, con 37,4%; y Transporte y comunicaciones, con 34,8%.
El IPC de Santa Fe se elabora a partir de un relevamiento mensual de aproximadamente 22.400 precios en unos 1.000 locales de la provincia, entre supermercados y comercios tradicionales. El promedio provincial, de esta manera, refleja una canasta amplia de bienes y servicios, aunque las variaciones individuales muestran que el impacto de la inflación no fue igual para todos los consumidores.
Lectura rápida
¿Cuál fue el aumento del IPC en Santa Fe en 2026? La suba acumulada del IPC en Santa Fe fue del 21,6% en los primeros ocho meses de 2026.
¿Qué porcentaje de inflación se registró en agosto? La inflación en agosto fue del 1,8% según el IPC elaborado por el IPEC.
¿Qué productos tuvieron mayores aumentos en agosto? Las frutas aumentaron 12,1% y las verduras 6,7% en agosto.
¿Qué capítulo tuvo la mayor incidencia en el IPC? El capítulo de Alimentos y bebidas fue el que más incidencia tuvo, con un aumento promedio del 1,9%.
¿Cómo se elabora el IPC en Santa Fe? El IPC de Santa Fe se elabora mediante un relevamiento mensual de aproximadamente 22.400 precios en unos 1.000 locales de la provincia.