Alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos fuertes en 13 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia para distintos puntos del país. En la nota, el detalle.
11/09/2026 | 06:30Redacción Cadena 3
FOTO: Alertas naranja y amarilla por tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 11 de septiembre una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes, nevadas y viento que afectan a 13 provincias.
Alerta naranja por tormentas en el Litoral y norte
Rige alerta naranja por tormentas en Misiones, Corrientes y Chaco. Se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, que pueden estar acompañadas de abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 60 y 90 mm, con los mayores registros posibles en Misiones.
Alerta amarilla por tormentas
Una alerta amarilla por tormentas alcanza a Formosa y Santa Fe. En estas zonas se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, con granizo, intensas precipitaciones en cortos períodos y ráfagas fuertes. Los acumulados estimados oscilan entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
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Vientos fuertes
Hay alerta amarilla por vientos en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Juan y San Luis. En el área cordillerana se esperan vientos del oeste de 50 a 70 km/h, con ráfagas de hasta 100 km/h en los niveles más altos. En sectores de Mendoza y San Luis se prevén vientos del sur de 30 a 50 km/h, con ráfagas superiores a 70 km/h.
Nevadas en la Patagonia y Cuyo
Se mantiene alerta naranja por nevadas en el extremo sur de Mendoza, y la franja central de Neuquén (aquí por lluvias también). Se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 20 y 40 cm, que pueden ser superados de forma puntual.
También hay alerta amarilla por nevadas en Río Negro, con valores estimados de 5 a 10 cm (superables localmente). En zonas de menor elevación la precipitación podría ser en forma de lluvia o nieve.
Lectura rápida
¿Qué alertas emitió el SMN? El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes, y nevadas en 13 provincias.
¿Cuáles provincias están bajo alerta naranja? Las provincias bajo alerta naranja son Misiones, Corrientes y Chaco.
¿Qué provincias tienen alerta amarilla por tormentas? Formosa y Santa Fe están bajo alerta amarilla por tormentas.
¿Qué se espera en la Patagonia y Cuyo? Se esperan nevadas persistentes en el extremo sur de Mendoza y la franja central de Neuquén.
¿Qué vientos se prevén en la región? Se prevén vientos del oeste de 50 a 70 km/h en la cordillera, con ráfagas de hasta 100 km/h en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Juan y San Luis.