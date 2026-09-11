Rosario amaneció nublado y se anticipa un fin de semana muy frío
El Servicio Meteorológico Nacional registró 11,2°C durante las primeras horas, con cielo cubierto y viento del sur. Para mañana se prevé una máxima de apenas 13°C. El domingo llegará el momento más fresco, con 3°C de mínima.
11/09/2026 | 06:51Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Jornada fresca en la ciudad de Rosario.
Rosario amaneció este viernes con 11,2°C, cielo nublado y 82% de humedad, según el Servicio Meteorológico Nacional. La presión se ubicó en 1010,2 hPa, con viento del sur a 12 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.
Para hoy se espera una jornada con tormentas aisladas durante la mañana, cielo nublado por la tarde y parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura llegará a los 19°C, con viento del sudeste y ráfagas de entre 23 y 31 km/h durante la tarde y la noche.
El descenso térmico se hará sentir durante el fin de semana: el sábado tendrá una mínima de 8°C y máxima de 13°C, mientras que el domingo será aún más frío, con 3°C de mínima y 13°C de máxima. Desde el lunes las temperaturas comenzarán a recuperarse y el jueves podrían alcanzar los 24°C.
Lectura rápida
1. ¿Cuál fue la temperatura en Rosario al amanecer?
La temperatura en Rosario al amanecer fue de 11,2°C.
2. ¿Qué tipo de clima se espera para hoy?
Se esperan tormentas aisladas durante la mañana, cielo nublado por la tarde y parcialmente nublado hacia la noche.
3. ¿Cuáles serán las temperaturas mínimas y máximas del fin de semana?
El sábado tendrá una mínima de 8°C y máxima de 13°C, mientras que el domingo tendrá 3°C de mínima y 13°C de máxima.
4. ¿Cómo se comportará la temperatura desde el lunes?
Desde el lunes, las temperaturas comenzarán a recuperarse.
5. ¿Qué temperatura se espera alcanzar el jueves?
El jueves se podrían alcanzar los 24°C.