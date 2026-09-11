Rosario amaneció nublado y se anticipa un fin de semana muy frío

Rosario amaneció este viernes con 11,2°C, cielo nublado y 82% de humedad, según el Servicio Meteorológico Nacional. La presión se ubicó en 1010,2 hPa, con viento del sur a 12 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.

Para hoy se espera una jornada con tormentas aisladas durante la mañana, cielo nublado por la tarde y parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura llegará a los 19°C, con viento del sudeste y ráfagas de entre 23 y 31 km/h durante la tarde y la noche.

El descenso térmico se hará sentir durante el fin de semana: el sábado tendrá una mínima de 8°C y máxima de 13°C, mientras que el domingo será aún más frío, con 3°C de mínima y 13°C de máxima. Desde el lunes las temperaturas comenzarán a recuperarse y el jueves podrían alcanzar los 24°C.