Malvinas y Reino Unido: "No hay un escenario hoy de negociación"

El diplomático y exembajador argentino Diego Guelar analizó el giro de la agenda internacional del Gobierno y cuestionó la interpretación de que exista una “malvinización” de la política exterior. Según planteó, la suspensión del viaje a Londres puede leerse de distintas maneras, pero consideró que el mensaje argentino no tiene un componente bélico. “No era un discurso bélico”, sostuvo, y remarcó que la propuesta apunta a que el Reino Unido mire a la Argentina como una alternativa para inversiones y cooperación.

Guelar explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que el planteo argentino debería estar centrado en la proyección hacia la Antártida y el Atlántico Sur. “Malvinas no es un episodio aislado”, afirmó, y señaló que las islas tienen una importancia central dentro de la política argentina para esa región. Para el diplomático, este enfoque no implica necesariamente un alineamiento con Estados Unidos, sino un cambio en el eje desde el cual debe interpretarse el discurso oficial.

Frente a la idea de que hubo una “súbita malvinización” de la agenda, Guelar sostuvo que esa interpretación es incompleta. “El verdadero mensaje, a mi juicio, no era que estamos proponiendo una guerra con el Reino Unido”, afirmó. En cambio, consideró que la Argentina está planteando una propuesta pacífica que incluye apertura, inversiones y seguridad jurídica para empresas británicas, mientras cuestiona la posibilidad de que esas compañías desarrollen actividades en aguas que el país considera en disputa.

Sobre una eventual negociación con el Reino Unido, fue categórico: “No hay una instancia hoy negociadora en forma de corto plazo”. Guelar señaló que la posición británica se mantiene y que actualmente no existe una instancia abierta para discutir el futuro de las islas. También relativizó el peso de las declaraciones de Donald Trump sobre Malvinas: “A mí lo que diga o haga Trump en esto me parece que es un eje lateral”, sostuvo.

El exembajador también puso el foco en la relación de la Argentina con los países de la región y mencionó especialmente a Brasil y Chile. Consideró necesario profundizar los vínculos con ambos países y cuestionó que Argentina pueda terminar enfrentada con sus principales socios. “Falta que nos tomemos un mate con el presidente Orsi y que nos demos el abrazo con Lula, que es nuestro principal socio, en vez de pelearnos”, planteó.

Guelar también diferenció los conceptos de alineamiento y pertenencia internacional. “Nosotros somos Occidente, no estamos alineados”, afirmó, y explicó que una alineación puede cambiar con cada administración, mientras que la pertenencia implica una mirada más amplia. En ese marco, mencionó al Mercosur, la relación con Chile, el Atlántico Sur y la defensa de la Antártida como elementos de una política exterior de largo plazo.

Finalmente, sostuvo que la discusión no debe centrarse en supuestas alternativas inmediatas de negociación por Malvinas. “Acá no hay un escenario hoy de negociación”, insistió. Para Guelar, existe una política permanente hacia el Atlántico Sur que excede la cuestión de las islas y consideró que resulta equivocado que “expertos geopolíticos” presenten escenarios negociadores que actualmente no existen.

Entrevista de Verónica Maslup.