Newell's y los Suramericanos: cambios en los accesos y estacionamiento en el Parque Independencia
Las autoridades explicaron cómo funcionará el esquema de seguridad y circulación durante la jornada. Pidieron llegar con anticipación por la coincidencia con las actividades deportivas.
11/09/2026 | 08:35Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Coloso Marcelo Bielsa.
-
Audio. Newell’s y los Juegos Suramericanos: cambios en los accesos y estacionamiento en el Parque Independe
Cadena 3 Rosario
El partido de Newell’s de este viernes, a las 17, tendrá un operativo especial porque coincidirá con las actividades previas a la apertura de los Juegos Suramericanos. El coordinador provincial de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, explicó que estarán cerrados los accesos de Oroño, Ponce y Lugones, por lo que recomendó a quienes concurran desde zona sur y oeste ingresar por Ovidio Lagos o avenida Francia.
Velázquez señaló que también habrá modificaciones en el estacionamiento. “No contamos con Oroño, Ponce, Lugones, pero sí puede estacionar la gente por Pellegrini, por avenida Francia, por Ovidio Lagos”, explicó. Además, indicó que las puertas del estadio abrirán a las 15 y pidió que los hinchas lleguen con anticipación para evitar demoras por los cortes de tránsito y facilitar la convivencia con las actividades de los Juegos.
En forma excepcional, se habilitará el estacionamiento sobre la mano izquierda en 11 calles desde las 14. Se trata de Cochabamba, Pasco, Ituzaingó, Cerrito, Riobamba, La Paz, Viamonte y Ocampo, entre Moreno y España; y Santiago, Pueyrredón y Rodríguez, entre 9 de Julio y Pellegrini. La medida busca ampliar las alternativas para quienes lleguen al Parque Independencia durante la jornada.
El secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, remarcó que se trata de “un evento muy grande” por la coincidencia entre el partido y el inicio de las actividades vinculadas a los Juegos Suramericanos. Velázquez, por su parte, pidió a los hinchas concurrir “con la paciencia necesaria” y destacó que el objetivo es que ambas actividades puedan desarrollarse “de la manera más tranquila y ordenada posible”.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? Un partido de Newell’s coincidiendo con las actividades previas a la apertura de los Juegos Suramericanos.
¿Quién es el coordinador del operativo? Gustavo Velázquez es el coordinador provincial de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos.
¿Cuándo abrirán las puertas del estadio? Las puertas del estadio abrirán a las 15.
¿Dónde se recomienda estacionar? Se recomienda estacionar en Pellegrini, Francia y Ovidio Lagos.
¿Por qué se implementan estas medidas? Para facilitar la convivencia entre el partido y las actividades de los Juegos Suramericanos.