En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Newell's y los Suramericanos: cambios en los accesos y estacionamiento en el Parque Independencia

Las autoridades explicaron cómo funcionará el esquema de seguridad y circulación durante la jornada. Pidieron llegar con anticipación por la coincidencia con las actividades deportivas.

11/09/2026 | 08:35Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Coloso Marcelo Bielsa.

FOTO: Coloso Marcelo Bielsa.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Newell’s y los Juegos Suramericanos: cambios en los accesos y estacionamiento en el Parque Independe

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

El partido de Newell’s de este viernes, a las 17, tendrá un operativo especial porque coincidirá con las actividades previas a la apertura de los Juegos Suramericanos. El coordinador provincial de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, explicó que estarán cerrados los accesos de Oroño, Ponce y Lugones, por lo que recomendó a quienes concurran desde zona sur y oeste ingresar por Ovidio Lagos o avenida Francia.

Velázquez señaló que también habrá modificaciones en el estacionamiento. “No contamos con Oroño, Ponce, Lugones, pero sí puede estacionar la gente por Pellegrini, por avenida Francia, por Ovidio Lagos”, explicó. Además, indicó que las puertas del estadio abrirán a las 15 y pidió que los hinchas lleguen con anticipación para evitar demoras por los cortes de tránsito y facilitar la convivencia con las actividades de los Juegos.

En forma excepcional, se habilitará el estacionamiento sobre la mano izquierda en 11 calles desde las 14. Se trata de Cochabamba, Pasco, Ituzaingó, Cerrito, Riobamba, La Paz, Viamonte y Ocampo, entre Moreno y España; y Santiago, Pueyrredón y Rodríguez, entre 9 de Julio y Pellegrini. La medida busca ampliar las alternativas para quienes lleguen al Parque Independencia durante la jornada.

El secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, remarcó que se trata de “un evento muy grande” por la coincidencia entre el partido y el inicio de las actividades vinculadas a los Juegos Suramericanos. Velázquez, por su parte, pidió a los hinchas concurrir “con la paciencia necesaria” y destacó que el objetivo es que ambas actividades puedan desarrollarse “de la manera más tranquila y ordenada posible”.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? Un partido de Newell’s coincidiendo con las actividades previas a la apertura de los Juegos Suramericanos.

¿Quién es el coordinador del operativo? Gustavo Velázquez es el coordinador provincial de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos.

¿Cuándo abrirán las puertas del estadio? Las puertas del estadio abrirán a las 15.

¿Dónde se recomienda estacionar? Se recomienda estacionar en Pellegrini, Francia y Ovidio Lagos.

¿Por qué se implementan estas medidas? Para facilitar la convivencia entre el partido y las actividades de los Juegos Suramericanos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf