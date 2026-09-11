Inflación de agosto y el desafío de seguir bajando los precios: "Es un dato muy positivo"

El economista y director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, calificó como “muy positivo” el dato de inflación de agosto, que fue del 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses. “Muestra un escalón más abajo para la inflación en estos últimos meses”, sostuvo, y remarcó que es el registro más bajo desde junio del año pasado.

En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, Tiscornia también destacó el comportamiento de la inflación núcleo. “Mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses que tenés la inflación núcleo, que yo creo que es la más relevante, en torno a 1,8”, explicó. Para el economista, la sucesión de esos registros constituye una señal favorable dentro del proceso de desaceleración.

Al analizar qué puede dificultar una baja más pronunciada, puso el foco en la “inercia inflacionaria”. Explicó que quienes deben fijar precios “de alguna forma lo van haciendo tomando la inflación del pasado como referencia”. Según señaló, esa dinámica puede demorar la baja porque “todo el tiempo se esté mirando para atrás, en donde la inflación fue más alta para fijar los precios para adelante”.

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En ese punto, sostuvo que algunos planes de estabilización incorporaron “algún tipo de acuerdo de precios y salarios” o incluso “cosas más fuertes como control”, justamente para cortar el componente inercial o indexatorio. Tiscornia aclaró que el Gobierno actual no optó por ese camino y consideró que esta dinámica “no va en contra de que la inflación baje, pero en todo caso te puede demorar tal vez el proceso un poco”.

El economista también advirtió por el impacto de los precios internacionales, especialmente el petróleo. Explicó que la Argentina había aplicado “un mecanismo de amortiguación” para no trasladar completamente a los precios internos la suba internacional y señaló que, con la continuidad del conflicto en Medio Oriente, “el petróleo escaló”. Por eso, consideró que puede aparecer “un factor más a futuro” que genere inflación.

A la vez, mencionó otros productos como el trigo y el maíz, que son bienes de exportación argentinos y tuvieron una evolución favorable. “También te pueden meter algo de presión inflacionaria”, señaló, por lo que consideró que los movimientos de los commodities pueden “demorar un poco más todavía el proceso”.

Consultado sobre la posibilidad de mejorar salarios y actividad con una inflación en baja, Tiscornia explicó que existe una relación de intercambio entre ambos objetivos. “Más actividad económica muchas veces puede venir de la mano de mayor inflación”, afirmó, aunque advirtió que es “muy difícil de calibrar” desde la política económica. Para el economista, el punto central es que “las expectativas de inflación se mantengan quietas”.

Finalmente, Tiscornia se refirió al tipo de cambio y al escenario electoral. Explicó que lo relevante para la actividad es “el tipo de cambio real”, es decir, la relación entre el dólar y los precios, y sostuvo que una suba cambiaria solo puede favorecer la competitividad si no se traslada completamente a los valores internos. “La maldición en la Argentina es que por todas las veces que se han explotado estos mecanismos para tratar todo el tiempo de que la economía crezca más, lo que genera es una inflación crónica”, afirmó. Y concluyó: “No tengo la solución definitiva, lamentablemente. Sí que va a ser un desafío, como lo ha sido siempre en los años de elección”.

Entrevista de Verónica Maslup.