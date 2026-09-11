Desde EE.UU., el FBI detectó un plan de masacre escolar de un adolescente en Quilmes
La Policía Federal Argentina llevó a cabo un allanamiento. El menor de 15 años planeaba un ataque armado para 2027, utilizando inteligencia artificial para sus planes.
11/09/2026 | 08:10Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
La Policía Federal allanó la casa de un adolescente de 15 años en Quilmes que planeó una masacre escolar con la ayuda de inteligencia artificial.
El pasado 19 de agosto, el FBI detectó conversaciones en un chat donde el menor detallaba sus planes para un ataque armado en 2027, e incluso consideraba adelantarlo.
La alerta llegó a la Argentina a través de la embajada de los Estados Unidos, lo que llevó a la unidad de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina a rastrear el correo electrónico del joven y ubicar su domicilio en Quilmes.
Durante el allanamiento, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, guantes tácticos, una bala clava con diseño de calavera, un pasamontaña camuflado, un gorro militar y gafas de protección. La identidad del menor se mantiene en reserva.
El joven y sus padres fueron citados por la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil de Quilmes para declarar sobre este preocupante hecho.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Quilmes? La Policía Federal allanó la casa de un adolescente que planeaba una masacre escolar.
¿Quién detectó el plan del menor? El FBI detectó conversaciones en un chat sobre el ataque.
¿Cuándo se detectó el plan? El plan fue detectado el 19 de agosto.
¿Dónde se realizó el allanamiento? En la casa del menor ubicada en Quilmes.
¿Por qué se realizó el allanamiento? Se realizó tras una alerta enviada por la embajada de los Estados Unidos.