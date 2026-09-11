Desde EE.UU., el FBI detectó un plan de masacre escolar de un adolescente en Quilmes

La Policía Federal allanó la casa de un adolescente de 15 años en Quilmes que planeó una masacre escolar con la ayuda de inteligencia artificial.

El pasado 19 de agosto, el FBI detectó conversaciones en un chat donde el menor detallaba sus planes para un ataque armado en 2027, e incluso consideraba adelantarlo.

La alerta llegó a la Argentina a través de la embajada de los Estados Unidos, lo que llevó a la unidad de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina a rastrear el correo electrónico del joven y ubicar su domicilio en Quilmes.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, guantes tácticos, una bala clava con diseño de calavera, un pasamontaña camuflado, un gorro militar y gafas de protección. La identidad del menor se mantiene en reserva.

El joven y sus padres fueron citados por la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil de Quilmes para declarar sobre este preocupante hecho.

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