En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Desde EE.UU., el FBI detectó un plan de masacre escolar de un adolescente en Quilmes

La Policía Federal Argentina llevó a cabo un allanamiento. El menor de 15 años planeaba un ataque armado para 2027, utilizando inteligencia artificial para sus planes.

11/09/2026 | 08:10Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
ilustrativa.

FOTO: ilustrativa.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Policía Federal allanó la casa de un adolescente de 15 años en Quilmes que planeó una masacre escolar con la ayuda de inteligencia artificial.

El pasado 19 de agosto, el FBI detectó conversaciones en un chat donde el menor detallaba sus planes para un ataque armado en 2027, e incluso consideraba adelantarlo.

La alerta llegó a la Argentina a través de la embajada de los Estados Unidos, lo que llevó a la unidad de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina a rastrear el correo electrónico del joven y ubicar su domicilio en Quilmes.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, guantes tácticos, una bala clava con diseño de calavera, un pasamontaña camuflado, un gorro militar y gafas de protección. La identidad del menor se mantiene en reserva.

El joven y sus padres fueron citados por la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil de Quilmes para declarar sobre este preocupante hecho.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Quilmes? La Policía Federal allanó la casa de un adolescente que planeaba una masacre escolar.

¿Quién detectó el plan del menor? El FBI detectó conversaciones en un chat sobre el ataque.

¿Cuándo se detectó el plan? El plan fue detectado el 19 de agosto.

¿Dónde se realizó el allanamiento? En la casa del menor ubicada en Quilmes.

¿Por qué se realizó el allanamiento? Se realizó tras una alerta enviada por la embajada de los Estados Unidos.

Lo más visto

Sociedad

Radioinforme 3 Rosario

Economía. Inflación de agosto y el desafío de seguir bajando los precios: "Es un dato muy positivo"

El economista Camilo Tiscornia destacó en Cadena 3 Rosario el registro difundido por el INDEC. Señaló que se trata del nivel más bajo desde junio del año pasado. También advirtió sobre la inercia, el dólar y los precios internacionales.

Perspectiva Rosario

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf