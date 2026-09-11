Industria y construcción explican el 60% de la caída del empleo privado registrado

El trabajo “en blanco” en las empresas cayó 1,5% en un año. Buenos Aires, CABA y Córdoba son los distritos más afectados por la contracción en el mercado laboral en las empresas, según datos oficiales.

En junio de 2026 se contabilizaron 9,935 millones de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares). De ese total, el empleo asalariado en el sector privado alcanzó los 6,096 millones de personas. A esos se suman 2,822 millones de personas con trabajo independiente (monotributistas y autónomos).

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El empleo privado registrado cayó 1,5% en un año: BUE, CABA, COR las más afectadas



-El empleo asalariado registrado mostró una variación negativa del 0,1% en junio en comparación con el mes anterior, sumando así 13 meses consecutivos de caída del empleo registrado en el sector… pic.twitter.com/z8JBHeA4GC — Guille López (@guielopez) September 11, 2026

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El empleo asalariado registrado mostró una variación negativa del 0,1% en comparación con el mes anterior, sumando así 13 meses consecutivos de caída del empleo registrado en el sector privado.

Hay 147.900 empleados privados menos que hace un año (-1,5%) y 246.312 menos que en noviembre de 2023 (-3,9%).

La explicación de la fuerte caída de estos casi tres años está en la industria –se perdieron 88.496 (-7,4%) y la construcción –hay 62.700 empleados menos-. Industria y construcción explican el 61% de la pérdida total.

De las cuatro provincias que pierden más empleo registrado (contando tanto privado como público) están: Buenos Aires (-90.103); CABA (-44.955), Córdoba (-18.520) y Santa Fe (-16.273)

Informe de Guillermo López.