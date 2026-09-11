La seño de las "curitas al corazón", entre los cinco docentes destacados del país

La maestra santiagueña Marisel Karina Argañaraz fue una de los cinco docentes reconocidos en la cuarta edición de "Gracias docentes", la iniciativa de la Fundación Varkey que destaca historias de educadores de todo el país. Comparte la distinción con María Laura Riveros, la profesora de Jaime Prats, Mendoza. La convocatoria recibió nominaciones de más de 200 personas.

En el Día del Maestro, Argañaraz habló con Cadena 3 sobre su trabajo en Villa Ojo de Agua y la propuesta con la que acompaña las emociones de sus alumnos.

La docente lleva 18 años de trabajo en el primer ciclo de la escuela primaria, con chicos de entre 6 y 8 años. Actualmente enseña en segundo grado y desarrolla su tarea en ambos turnos. Según explicó, muchos alumnos llegan a la escuela con preocupaciones y dificultades familiares que necesitan un espacio de escucha.

"Arrancamos la mañana con una pausa activa, contando nuestras emociones", relató. En ese momento, cada niño se lleva una mano al pecho: son las "curitas al corazón" con las que comienzan la jornada, antes de avanzar con las actividades del aula.

Argañaraz describió a sus estudiantes como niños con "sus mochilitas cargadas de emociones" y destacó el trabajo cotidiano de los maestros para acompañarlos, una tarea que muchas veces queda fuera de la mirada de los demás.

"Es una alegría enorme estar dentro de la sala con esos niños", expresó. Para ella, esa presencia forma parte del "trabajo silencioso del docente para cambiar un poco la sociedad".

Su historia con la educación está atravesada por el recuerdo de su padre. Antes de elegir la docencia, había pensado en estudiar Periodismo, pero provenía de una familia humilde: su papá viajaba para realizar trabajos rurales y su mamá limpiaba casas.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: La seño Marisel Karina Argañaraz, en el Día del Maestro.

/Fin Código Embebido/

Al recordar su egreso, recuperó una frase que la marcó: "Hija, lo único que te dejo es una herramienta blanca". La herramienta era un guardapolvo. Según contó, su padre había reconocido en ella una vocación que terminaría convirtiéndose en su profesión.

"Mi papá era analfabeto, no sabía leer ni escribir", recordó. Por eso, cada 11 de septiembre le dedica su día. Su propia experiencia también sostiene una convicción sobre la responsabilidad de enseñar: que los padres no sepan leer o escribir no puede convertirse en una explicación para que sus hijos tampoco aprendan.

"La obligación es de la escuela, del docente, acompañar en esta enorme carrera que es la educación", afirmó.

Consultada sobre la valoración social de su trabajo, cuestionó la idea de que los maestros solo cumplen cuatro horas y disponen de largos períodos de descanso. Destacó la capacitación permanente y la preparación de propuestas para enseñar ciencias, lengua y matemática.

En su experiencia en Santiago del Estero, dijo sentirse acompañada por la provincia y por la conducción escolar. También señaló que los docentes aportan dinero propio para conseguir materiales y desarrollar sus clases. "Trabajamos y amamos esta vocación", sostuvo.

Madre de cinco hijos, contó que una de sus hijas estudia Biología. Explicó que en su familia conocen el esfuerzo que demanda la profesión y el trabajo que continúa en casa, con tiempo que muchas veces se resta a los hijos, los nietos y la pareja.

Pese a esas exigencias, no dudó cuando le preguntaron si volvería a elegir la docencia: “Lo sería cerrando los ojos”.

"Es una vocación tan dulce", expresó, al hablar de la satisfacción de enseñar a leer y escribir. "Es hermosa la labor docente".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.