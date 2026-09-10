La declaración de Scaloni que entusiasma a Milei sobre su posible llegada a Boca Juniors

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Recientemente, se difundió un fragmento de una entrevista que Lionel Scaloni concedió en 2024 a Alejandro Fantino, en la que discutió la posibilidad de asumir como director técnico de Boca Juniors. Este extracto llegó a la atención del presidente Javier Milei, quien reaccionó en su cuenta de X con un tuit que decía: "Alejandro Fantino le propone al mega gigante Scaloni dirigir a Boca. Dejen de joder revoleando nombres de personas que admiro tanto porque vuelvo a ir a la Bombonera... ¡CIAO!".

El mandatario compartió el video en el que Fantino planteaba la opción de que el DT santafesino ocupase el banco del Xeneize. Mientras tanto, la continuidad de Scaloni al mando de la Selección Argentina sigue en discusión, según confirmó la agencia Noticias Argentinas.

En la mencionada entrevista, Fantino le sugirió a Scaloni que debería unirse a Boca, a lo que el entrenador respondió: "A mí me involucran, ¿me quieren meter en esa? Dejá. Yo, el día que no esté en la Selección, estoy abierto para cualquier club. Mis hijos son de River".

Scaloni, cuyo contrato se extiende hasta el 30 de diciembre, también expresó en la misma conversación que su perspectiva había cambiado con el tiempo y que su rol actual es incierto. "El fanatismo se pierde y, cuando estás en una posición como la mía, es irrelevante. No descarto dirigir en Argentina", afirmó.

Por su parte, los hinchas de River no han dejado pasar esta posibilidad, especialmente en un momento en que el Millonario está en una fase de transición, con Leonardo Ponzio como interino.

Mientras se define el futuro de Scaloni, la selección argentina se alista para los amistosos programados entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre en la próxima fecha FIFA, donde el entrenador ya está considerando a los convocados para la Albiceleste.