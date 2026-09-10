Nico Paz brilló con dos asistencias y Perrone marcó en el debut victorioso del Como en Champions

FOTO: El Como de Nico Paz tendrá un debut histórico en Champions.

El Como tuvo un estreno soñado en la Champions League. El equipo italiano goleó 4-1 al RB Leipzig de Martín Demichelis y contó con una destacada actuación de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone.

Paz fue una de las figuras del conjunto dirigido por Cesc Fàbregas y aportó dos asistencias, mientras que Perrone ingresó en el segundo tiempo y convirtió uno de los tantos de la goleada.

Nico Paz, protagonista

El mediocampista argentino fue determinante en el debut histórico del Como en la máxima competencia europea. Paz participó directamente en dos de los cuatro goles de su equipo con sendas asistencias.

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???? ¡GRAN CONEXIÓN ARGENTINA PARA CERRAR LA GOLEADA DEL COMO!



Nico Paz robó, asistió y Máximo Perrone definió con categoría para el 4-1 ante el Leipzig de Demichelis.



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Perrone, que comenzó el partido como suplente, ingresó en el complemento y aprovechó una de las asistencias de su compatriota para marcar.

El Como terminó imponiéndose 4-1 y comenzó su participación en la Champions con una victoria contundente ante el Leipzig.

Roma y PSV empataron

La jornada también tuvo dos empates en los primeros partidos del día.

Roma igualó 1-1 como visitante frente a Fenerbahce, en un encuentro que tuvo a Paulo Dybala y Matías Soulé como titulares. En el complemento ingresaron Leonardo Balerdi y Nahuel Molina, mientras que Santiago Castro permaneció entre los suplentes.

PSV, en tanto, empató 1-1 ante Shakhtar Donetsk en Países Bajos.

Goleadas de Bayern y Manchester United

Bayern Múnich tuvo un estreno contundente en Alemania y goleó 5-0 al Bodo/Glimt de Noruega.

Manchester United también comenzó con una goleada: derrotó 4-0 al Sabah FK de Azerbaiyán. En el conjunto inglés marcó un gol el argentino Lisandro Martínez.

Lens, por su parte, venció 3-2 al Slavia Praga en República Checa.

Todos los resultados de la jornada

La primera fecha de la fase de liga de la Champions League también dejó las victorias del Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Barcelona, PSG, Arsenal y Sporting de Lisboa, además de los empates de Roma-Fenerbahce y PSV-Shakhtar.

El torneo europeo cerró así su primera semana de competencia bajo el nuevo formato de 36 equipos, con los primeros puntos en juego para la clasificación a los octavos de final.