En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Nico Paz brilló con dos asistencias y Perrone marcó en el debut victorioso del Como en Champions

El equipo de Cesc Fàbregas goleó 4-1 al RB Leipzig de Martín Demichelis. Nico Paz participó en dos goles y Máximo Perrone marcó uno. Bayern y Manchester United también golearon.

10/09/2026 | 18:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Como de Nico Paz tendrá un debut histórico en Champions.

FOTO: El Como de Nico Paz tendrá un debut histórico en Champions.

Paulo Dybala, titular en Roma.

FOTO: Paulo Dybala, titular en Roma.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Como tuvo un estreno soñado en la Champions League. El equipo italiano goleó 4-1 al RB Leipzig de Martín Demichelis y contó con una destacada actuación de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone.

Paz fue una de las figuras del conjunto dirigido por Cesc Fàbregas y aportó dos asistencias, mientras que Perrone ingresó en el segundo tiempo y convirtió uno de los tantos de la goleada.

Nico Paz, protagonista

El mediocampista argentino fue determinante en el debut histórico del Como en la máxima competencia europea. Paz participó directamente en dos de los cuatro goles de su equipo con sendas asistencias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Perrone, que comenzó el partido como suplente, ingresó en el complemento y aprovechó una de las asistencias de su compatriota para marcar.

El Como terminó imponiéndose 4-1 y comenzó su participación en la Champions con una victoria contundente ante el Leipzig.

Roma y PSV empataron

La jornada también tuvo dos empates en los primeros partidos del día.

Roma igualó 1-1 como visitante frente a Fenerbahce, en un encuentro que tuvo a Paulo Dybala y Matías Soulé como titulares. En el complemento ingresaron Leonardo Balerdi y Nahuel Molina, mientras que Santiago Castro permaneció entre los suplentes.

PSV, en tanto, empató 1-1 ante Shakhtar Donetsk en Países Bajos.

Goleadas de Bayern y Manchester United

Bayern Múnich tuvo un estreno contundente en Alemania y goleó 5-0 al Bodo/Glimt de Noruega.

Manchester United también comenzó con una goleada: derrotó 4-0 al Sabah FK de Azerbaiyán. En el conjunto inglés marcó un gol el argentino Lisandro Martínez.

Lens, por su parte, venció 3-2 al Slavia Praga en República Checa.

Todos los resultados de la jornada

La primera fecha de la fase de liga de la Champions League también dejó las victorias del Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Barcelona, PSG, Arsenal y Sporting de Lisboa, además de los empates de Roma-Fenerbahce y PSV-Shakhtar.

El torneo europeo cerró así su primera semana de competencia bajo el nuevo formato de 36 equipos, con los primeros puntos en juego para la clasificación a los octavos de final.

Lectura rápida

¿Qué equipo tuvo un gran debut en la Champions League?
El Como tuvo un gran debut en la Champions League, goleando 4-1 al RB Leipzig.

¿Quiénes fueron los argentinos destacados en el partido?
Nico Paz y Máximo Perrone fueron los argentinos destacados en el partido.

¿Qué resultado obtuvo la Roma en su partido?
Roma empató 1-1 como visitante frente a Fenerbahce.

¿Qué otros equipos tuvieron goleadas en la jornada?
Bayern Múnich y Manchester United también lograron goleadas en sus respectivos partidos.

¿Qué formato tiene la Champions League este año?
La Champions League se juega este año bajo un nuevo formato de 36 equipos.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf