San Lorenzo enfrenta tres embargos que superan los 650.000 dólares por deudas heredadas

San Lorenzo ha anunciado recientemente que enfrenta tres embargos por un total que supera los 650.000 dólares, vinculados a deudas que fueron heredadas de administraciones anteriores. La situación, que se ha vuelto crítica, fue comunicada oficialmente por el club.

La actual dirigencia, liderada por Marcelo Culotta, se encuentra lidiando no solo con una crisis en el ámbito deportivo, sino también con un pasivo que asciende a más de 60 millones de dólares. Esta compleja situación financiera se ve ahora agravada por los embargos, que son consecuencia de deudas con diversos acreedores.

Entre los embargos, se destaca el de Gonzalo Maroni, quien llegó al club en 2022. Este embargo, que asciende a 261.250 dólares, se acompaña de otros 83.000 dólares correspondientes a honorarios profesionales vinculados a un juicio. La gestión de Maroni se inició bajo la presidencia de Horacio Arreceygor, quien asumió tras la renuncia de Marcelo Tinelli.

Por otro lado, el representante de los hermanos Pittón, Alan Ignacio Poch, también ha iniciado un embargo sobre los ingresos que recibe el club. Este embargo representa un total de 175.000 dólares más 52.500 dólares en intereses y costas.

Adicionalmente, se ha ejecutado un embargo por deudas con el club Independiente de Villa del Rosario, que se originaron a partir de la transferencia de Nicolás Reniero a Racing de Avellaneda. Este embargo incluye un monto de 68.678.400 pesos (equivalente al 70% de los ingresos) y 105.000.000 pesos en intereses, lo que suma aproximadamente 113.145 dólares.

En su comunicado, San Lorenzo ha subrayado que se encuentra trabajando para regularizar y reestructurar estas deudas heredadas, buscando establecer un plan de pagos que permita ordenar las obligaciones y mitigar las consecuencias económicas y judiciales que enfrenta el club.