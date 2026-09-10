San Lorenzo enfrenta tres embargos que superan los 650.000 dólares por deudas heredadas
El club comunicó que las deudas corresponden al jugador Gonzalo Maroni, a un representante y a un club formativo, complicando aún más su situación financiera.
FOTO: San Lorenzo informó que recibió tres embargos que suman USD 650.000
San Lorenzo ha anunciado recientemente que enfrenta tres embargos por un total que supera los 650.000 dólares, vinculados a deudas que fueron heredadas de administraciones anteriores. La situación, que se ha vuelto crítica, fue comunicada oficialmente por el club.
La actual dirigencia, liderada por Marcelo Culotta, se encuentra lidiando no solo con una crisis en el ámbito deportivo, sino también con un pasivo que asciende a más de 60 millones de dólares. Esta compleja situación financiera se ve ahora agravada por los embargos, que son consecuencia de deudas con diversos acreedores.
Entre los embargos, se destaca el de Gonzalo Maroni, quien llegó al club en 2022. Este embargo, que asciende a 261.250 dólares, se acompaña de otros 83.000 dólares correspondientes a honorarios profesionales vinculados a un juicio. La gestión de Maroni se inició bajo la presidencia de Horacio Arreceygor, quien asumió tras la renuncia de Marcelo Tinelli.
Por otro lado, el representante de los hermanos Pittón, Alan Ignacio Poch, también ha iniciado un embargo sobre los ingresos que recibe el club. Este embargo representa un total de 175.000 dólares más 52.500 dólares en intereses y costas.
Adicionalmente, se ha ejecutado un embargo por deudas con el club Independiente de Villa del Rosario, que se originaron a partir de la transferencia de Nicolás Reniero a Racing de Avellaneda. Este embargo incluye un monto de 68.678.400 pesos (equivalente al 70% de los ingresos) y 105.000.000 pesos en intereses, lo que suma aproximadamente 113.145 dólares.
En su comunicado, San Lorenzo ha subrayado que se encuentra trabajando para regularizar y reestructurar estas deudas heredadas, buscando establecer un plan de pagos que permita ordenar las obligaciones y mitigar las consecuencias económicas y judiciales que enfrenta el club.
Lectura rápida
¿Qué embargos enfrenta San Lorenzo?
El club enfrenta tres embargos por deudas que suman más de 650.000 dólares.
¿Quiénes son los acreedores?
Los embargos son por deudas con Gonzalo Maroni, el representante de los hermanos Pittón y el club Independiente de Villa del Rosario.
¿Cuál es el monto del embargo más alto?
El embargo más alto es de 261.250 dólares por deudas con Gonzalo Maroni.
¿Qué acciones está tomando el club?
San Lorenzo trabaja en la regularización y reestructuración de las deudas heredadas.
¿Cómo afecta esto a la situación financiera del club?
Los embargos complican aún más la situación financiera del club, que ya enfrenta un pasivo de más de 60 millones de dólares.
[Fuente: Noticias Argentinas]