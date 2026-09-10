En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

San Lorenzo enfrenta tres embargos que superan los 650.000 dólares por deudas heredadas

El club comunicó que las deudas corresponden al jugador Gonzalo Maroni, a un representante y a un club formativo, complicando aún más su situación financiera.

10/09/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
San Lorenzo informó que recibió tres embargos que suman USD 650.000

FOTO: San Lorenzo informó que recibió tres embargos que suman USD 650.000

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

San Lorenzo ha anunciado recientemente que enfrenta tres embargos por un total que supera los 650.000 dólares, vinculados a deudas que fueron heredadas de administraciones anteriores. La situación, que se ha vuelto crítica, fue comunicada oficialmente por el club.

La actual dirigencia, liderada por Marcelo Culotta, se encuentra lidiando no solo con una crisis en el ámbito deportivo, sino también con un pasivo que asciende a más de 60 millones de dólares. Esta compleja situación financiera se ve ahora agravada por los embargos, que son consecuencia de deudas con diversos acreedores.

Entre los embargos, se destaca el de Gonzalo Maroni, quien llegó al club en 2022. Este embargo, que asciende a 261.250 dólares, se acompaña de otros 83.000 dólares correspondientes a honorarios profesionales vinculados a un juicio. La gestión de Maroni se inició bajo la presidencia de Horacio Arreceygor, quien asumió tras la renuncia de Marcelo Tinelli.

Por otro lado, el representante de los hermanos Pittón, Alan Ignacio Poch, también ha iniciado un embargo sobre los ingresos que recibe el club. Este embargo representa un total de 175.000 dólares más 52.500 dólares en intereses y costas.

Adicionalmente, se ha ejecutado un embargo por deudas con el club Independiente de Villa del Rosario, que se originaron a partir de la transferencia de Nicolás Reniero a Racing de Avellaneda. Este embargo incluye un monto de 68.678.400 pesos (equivalente al 70% de los ingresos) y 105.000.000 pesos en intereses, lo que suma aproximadamente 113.145 dólares.

En su comunicado, San Lorenzo ha subrayado que se encuentra trabajando para regularizar y reestructurar estas deudas heredadas, buscando establecer un plan de pagos que permita ordenar las obligaciones y mitigar las consecuencias económicas y judiciales que enfrenta el club.

Lectura rápida

¿Qué embargos enfrenta San Lorenzo?
El club enfrenta tres embargos por deudas que suman más de 650.000 dólares.

¿Quiénes son los acreedores?
Los embargos son por deudas con Gonzalo Maroni, el representante de los hermanos Pittón y el club Independiente de Villa del Rosario.

¿Cuál es el monto del embargo más alto?
El embargo más alto es de 261.250 dólares por deudas con Gonzalo Maroni.

¿Qué acciones está tomando el club?
San Lorenzo trabaja en la regularización y reestructuración de las deudas heredadas.

¿Cómo afecta esto a la situación financiera del club?
Los embargos complican aún más la situación financiera del club, que ya enfrenta un pasivo de más de 60 millones de dólares.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf