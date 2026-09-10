"No hay margen para el error": las claves del nuevo circuito de F1 en Madrid

El nuevo circuito urbano de Madrid, conocido como Madring, genera expectativa entre los pilotos de Fórmula 1 por las características particulares de su trazado. Curvas ciegas, cambios de pendiente, peraltes y zonas donde no existe prácticamente margen para el error convierten al Gran Premio de España en un desafío inédito.

La única referencia real previa a la llegada de la Fórmula 1 fue una prueba de Fórmula 3 realizada a fines de agosto. El ensayo dejó un dato llamativo: hubo 19 banderas rojas y tres autos terminaron destruidos.

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"No hay margen para el error"

Pierre Gasly fue uno de los pilotos que anticipó un fin de semana complicado. "Apostaría por que habrá bandera roja, eso seguro", afirmó al ser consultado sobre el circuito.

El francés destacó que en el simulador pudo conocer buena parte de las exigencias del trazado, pero advirtió que la experiencia real será diferente.

"Será un gran desafío", sostuvo Gasly, quien resaltó la evolución que tendrá la pista, las zonas de frenada sinuosas, las curvas reviradas, los sectores sin visibilidad y las constantes subidas y bajadas.

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Sergio Pérez también remarcó la dificultad. "Impone un poco de respeto", reconoció el mexicano, quien comparó algunas características del Madring con el circuito de Yeda.

Sobre la posibilidad de cometer errores, fue contundente: "Creo que mucho. (...) considero que no hay margen para el error".

Colapinto: "Va a ser extremadamente difícil"

Franco Colapinto también destacó la complejidad del nuevo circuito español.

"Creo que este circuito va a ser extremadamente difícil para los pilotos", señaló el argentino.

Colapinto explicó que incluso en el simulador completar una vuelta perfecta podía demandarle horas de trabajo.

"Conseguir esa vuelta perfecta va a ser muy complicado", sostuvo, aunque se mostró entusiasmado con el desafío.

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Para el piloto argentino, el Madring reúne características de diferentes circuitos del calendario. "Tiene un poco de todo", resumió.

El desafío de las curvas ciegas

Uno de los principales problemas será la cantidad de curvas en las que los pilotos deben definir la trayectoria antes de poder ver el vértice.

Alex Albon explicó que algunas maniobras obligan a ingresar prácticamente a ciegas y confiar en referencias previamente memorizadas.

"Entras en la curva desde un punto ciego y tienes que intentar elegir un punto imaginario situado a unos cientos de metros por delante de ti", describió.

El piloto de Williams consideró que para dominar esas zonas será fundamental la repetición y la memoria muscular, debido a que el vértice no siempre estará dentro del campo visual.

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"La Monumental", otra de las claves

El circuito también cuenta con "La Monumental", una curva peraltada que presenta características diferentes a otros sectores similares de la Fórmula 1.

A diferencia del último viraje peraltado de Zandvoort, donde la potencia tiene una incidencia importante, "La Monumental" estará más condicionada por el nivel de agarre.

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Eso podría provocar que los pilotos experimenten distintas trazadas durante el fin de semana hasta encontrar la más rápida. La situación podría generar incidentes mientras buscan los límites del auto.

Además, los pianos de algunas curvas son particularmente agresivos y podrían convertirse en otro factor determinante.

Una pista que todavía debe ganar agarre

Después de la prueba de Fórmula 3, el trazado fue sometido a una limpieza a presión para retirar parte de la capa superficial generada por el asfalto nuevo.

El nivel de adherencia, sin embargo, todavía es una incógnita. La pista evolucionará durante el fin de semana a medida que aumente la cantidad de autos y goma depositada sobre el asfalto.

Esa evolución podría generar grandes diferencias entre la línea ideal y el resto del circuito, algo que también puede complicar los adelantamientos.

El equilibrio entre velocidad y riesgo

Albon explicó además que varias curvas podrían tomarse con el acelerador entre el 90% y el 100%, lo que tendrá consecuencias tanto en el rendimiento como en la gestión de la potencia.

El británico señaló que los equipos deberán encontrar un equilibrio entre un auto capaz de absorber los pianos y otro suficientemente rígido para funcionar bien en los sectores más rápidos.

En determinadas curvas, atacar los pianos a fondo podría significar ganar dos o tres décimas. Pero también implicará asumir un riesgo considerable.

El desafío para los pilotos será entonces encontrar ese límite sin superar la delgada línea que separa una vuelta rápida de un accidente.