Estudiantes pide la suspensión de Memphis Depay por gestos ofensivos en la Copa Libertadores

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) - Estudiantes de La Plata ha presentado una denuncia formal ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol debido a los gestos ofensivos de Memphis Depay, futbolista del Corinthians, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que finalizó en un empate 1 a 1.

El equipo platense ha exigido que el delantero neerlandés no participe en la revancha que se disputará el próximo miércoles en Brasil. El gesto que motivó la denuncia fue el conocido "fuck you" que Depay realizó con los dedos tras el gol de Kaio César, mientras el Corinthians celebraba junto al banderín del córner frente a su hinchada.

En el comunicado oficial, el club expresó: "Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad".

Estudiantes ha solicitado que se apliquen las sanciones pertinentes, fundamentándose en los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) del Código Disciplinario de Conmebol.

En un caso similar reciente, el jugador Bruno Enrique, del Flamengo, realizó un gesto análogo en la edición 2025 de la Copa, incluso llegó a realizar un gesto más vulgar. Sin embargo, la sanción impuesta por Conmebol fue una multa de 25 mil dólares, permitiendo que el delantero participara en las semifinales contra Racing.

El comunicado del Pincha concluyó reafirmando: "Estudiantes reafirma, una vez más, la importancia de cumplir con la máxima que establece que 'El respeto es titular'".