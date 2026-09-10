El petróleo sigue en alza y supera los US$105 ante la persistencia del conflicto en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo siguen en alza y superan los US$105 este jueves, ante la persistencia del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, que pone en jaque el tránsito fluvial por el estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 4,25%, cotizando a 105,52 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 4,69% y se ubica en 100,56 dólares por barril.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero en las últimas semanas volvió a avanzar por nuevos desencuentros.

A pesar de algunos lapsos de calma, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán, que se extendió cerca de un mes. La última reanudación de los ataques de ambos lados se da desde fines de agosto.

La continuidad de las agresiones y la profundización del alejamiento de las negociaciones producen la inestabilidad del tránsito fluvial seguro en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

En las últimas horas, Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques de buques y objetivos militares y el presidente norteamericano, Dondal Trump, sostuvo que la guerra "terminará inmediatamente después de las elecciones" de noviembre en su país, pero reveló que no está buscando un acuerdo con Teherán.

Al respecto, indicó que "para ser honesto, no lo estamos buscando", indicando que "estamos tan avanzados en el proceso que les queda muy poco territorio, así que no lo estamos buscando" y agregó que "podría haber una negociación, pero no es algo que estemos considerando".

Al mismo tiempo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) redujo por quinto mes seguido su proyección de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, ubicándola en 380.000 barriles al día.