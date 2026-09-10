Callejero Fino se presenta nuevamente ante la justicia por portación ilegal de armas
El cantante de 31 años, que negó la propiedad de un arma, se encuentra sin abogado tras una decisión judicial.
FOTO: Callejero Fino se presenta nuevamente ante la justicia por portación ilegal de armas
El reconocido cantante de RKT, Simón Natanael Alvarenga, popularmente conocido como Callejero Fino, ha sido convocado para declarar nuevamente este viernes en relación a su situación procesal, vinculada al delito de portación ilegal de armas y la suspensión de la numeración registral.
De acuerdo a fuentes del ámbito judicial, el fiscal Cosme Iribarren ha decidido ampliar la declaración de Alvarenga, lo que se llevará a cabo este jueves por la mañana, "de acuerdo con la prueba incorporada".
La próxima declaración podría influir en la decisión de extender el plazo de prisión preventiva para Callejero Fino y su primo, Steven Joel Rocca, de 27 años, quien lo acompañaba al momento de su detención. El abogado de ambos ha solicitado una prórroga para definir esta medida.
El 4 de septiembre, las defensas de los jóvenes habían solicitado su excarcelación, la cual fue denegada, por lo que permanecen en la Comisaría 4.ª de Benavídez, Tigre. Voceros de la investigación afirmaron que la decisión de la jueza de Garantías de San Isidro, Mariana Schemberger, de autorizar el análisis del celular de Alvarenga, era esperada.
Callejero Fino fue detenido mientras circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente, junto a Rocca, durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre en la intersección de calle Italia y ruta 27, en Villa La Ñata.
En declaraciones anteriores, el músico había negado ser el propietario de la pistola Glock calibre .40, cuya numeración había sido limada. Su nuevo abogado es Diego Storto.
La portación ilegal de armas conlleva una pena mínima de 3 años y 6 meses, lo que hace que no sea excarcelable. Cabe recordar que Callejero Fino ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo a los 20 años, cumpliendo parte de su pena bajo arresto domiciliario tras cinco meses en un penal.
Lectura rápida
¿Quién es Callejero Fino?
Es un cantante de RKT, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga.
¿Por qué vuelve a declarar?
Para evaluar su situación procesal por portación ilegal de armas y suspensión de numeración registral.
¿Qué sucedió el 4 de septiembre?
Las defensas de Callejero Fino y su primo solicitaron la excarcelación, que fue rechazada.
¿Qué arma se le atribuye?
Una pistola Glock calibre .40, cuya numeración estaba limada.
¿Cuál es la pena mínima por este delito?
La pena mínima es de 3 años y 6 meses, lo que lo hace no excarcelable.
[Fuente: Noticias Argentinas]