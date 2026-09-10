Tragedia en la costanera: Gagliasso pidió perdón por atropellar a madre e hija en Rosario

FOTO: Agustín López Gagliasso se disculpó por el trágico accidente que causó la muerte de dos personas en Rosario

Agustín López Gagliasso, el joven de 21 años acusado de atropellar y matar a una madre y a su hija el 21 de enero de 2025 en la ciudad santafesina de Rosario, declaró este jueves en el marco del juicio y pidió perdón.

El implicado, que se encuentra detenido con prisión preventiva, prestó testimonio vía Zoom, lloró y sostuvo que "cuando aceleró pensó que no iba a pasar nada y que tenía el control del vehículo".

López Gagliasso circulaba en un Peugeot 206 a 120 kilómetros por hora, en la costanera de Rosario a la altura de Presidente Roca, donde causó los fallecimientos de Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17 años.

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De acuerdo con su relato, el hecho inició cuando una moto se ubicó a su lado en el inicio del túnel Arturo Illia y empezó a hacer ruido con el caño de escape, motivo por el que quiso alcanzarla para "insultarla".

Al no haber autos ni peatones en la zona, decidió acelerar y perdió el control del vehículo: "Intenté corregirlo pero el auto derrapó".

En este sentido, se dirigió a la familia de las víctimas y "pidió perdón de corazón", a la vez que lamentó: "Voy a cargar con esto el resto de mi vida".

Su defensor, Carlos Varela, consignó que Agustín se encontraba "muy nervioso" y reconoció su "responsabilidad" en los hechos.

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Además, sostuvo que luego del siniestro fue internado, que entabló una conversación con él cuando despertó y le dijo: "Tu vida acaba de cambiar".

Las fiscales de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2, Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, presentaron hace un año el requerimiento acusatorio para la elevación a juicio oral y público en el cual solicitaron la pena de 18 años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual y las lesiones leves con dolo eventual, en concurso ideal en calidad de autor y en grado de consumado, debido a que se constató por los exámenes que iba alcoholizado.

Además, las funcionarias judiciales pidieron la imposición de 10 años de inhabilitación para conducir vehículos. El martes 15 de septiembre se conocerá el veredicto.