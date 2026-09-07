Tragedia de la costanera: habló el padre de la víctima y aseguró que "Gagliasso nunca pidió perdón"

FOTO: Diego García, marido de una de las víctimas y papá de la adolescente fallecida.

Este lunes comenzó el juicio oral y público por la tragedia ocurrida el 21 de enero de 2025 en la costanera central de Rosario, cuando un Peugeot 206 que circulaba a más de 120 kilómetros por hora embistió a una familia cordobesa que estaba de vacaciones. El impacto provocó la muerte de una mujer y su hija adolescente, mientras que el padre y otra de sus hijas sobrevivieron. Por el hecho está acusado Agustín David López Gagliasso, quien enfrenta un pedido de 18 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves.

Diego García, padre de la adolescente que sobrevivió al choque y pareja de una de las víctimas, llegó al Centro de Justicia Penal para participar del debate. “Bueno, llegó el día, vamos a entrar al juicio y vamos a escuchar qué fue lo que pasó realmente. Porque quedaron muchas dudas y quiero saber realmente qué pasó”, sostuvo en diálogo con Cadena 3 Rosario.

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“Nosotros vinimos de vacaciones y cambió mi vida totalmente en dos segundos”, recordó García. Desde aquella noche, aseguró que modificó por completo su vida y que hoy se dedica principalmente a acompañar a su hija Victoria. “Yo creo que por Victoria estoy acá. Por ella hago todo”, afirmó.

García también cuestionó que el acusado haya mostrado arrepentimiento. “Arrepentido, yo nunca lo vi arrepentido. Nunca pidió perdón, así que eso no es arrepentimiento”, sostuvo. Además, recordó el momento posterior al impacto, cuando logró hacer reaccionar a su hija: “Si yo no le hubiera hecho reaccionar, ella hubiera estado muerta. Y hubieran sido tres muertos”.

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Sobre la pena solicitada por la Fiscalía, consideró que debería ser incluso mayor. “Me gustaría 25”, dijo, y remarcó que para él “son homicidios viales, no son accidentes”. En ese sentido, aseguró que este juicio representa “el punto final de una etapa de mi vida y el inicio de otra”, con el objetivo de que haya justicia por las dos víctimas.

Informe de Fernando Carrafiello.