Tragedia de la costanera: habló el padre de la víctima y aseguró que "Gagliasso nunca pidió perdón"
Diego García, marido de una de las víctimas y papá de la adolescente fallecida, habló con Cadena 3 Rosario antes del inicio del debate y cuestionó la falta de arrepentimiento del acusado.
07/09/2026 | 08:17Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Diego García, marido de una de las víctimas y papá de la adolescente fallecida.
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Cadena 3 Rosario
Este lunes comenzó el juicio oral y público por la tragedia ocurrida el 21 de enero de 2025 en la costanera central de Rosario, cuando un Peugeot 206 que circulaba a más de 120 kilómetros por hora embistió a una familia cordobesa que estaba de vacaciones. El impacto provocó la muerte de una mujer y su hija adolescente, mientras que el padre y otra de sus hijas sobrevivieron. Por el hecho está acusado Agustín David López Gagliasso, quien enfrenta un pedido de 18 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves.
Diego García, padre de la adolescente que sobrevivió al choque y pareja de una de las víctimas, llegó al Centro de Justicia Penal para participar del debate. “Bueno, llegó el día, vamos a entrar al juicio y vamos a escuchar qué fue lo que pasó realmente. Porque quedaron muchas dudas y quiero saber realmente qué pasó”, sostuvo en diálogo con Cadena 3 Rosario.
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El hecho ocurrió el 21 de enero de 2025 en Illia y Presidente Roca. Murieron Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17, de paseo. El conductor, de 21 años, es el único imputado.
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“Nosotros vinimos de vacaciones y cambió mi vida totalmente en dos segundos”, recordó García. Desde aquella noche, aseguró que modificó por completo su vida y que hoy se dedica principalmente a acompañar a su hija Victoria. “Yo creo que por Victoria estoy acá. Por ella hago todo”, afirmó.
García también cuestionó que el acusado haya mostrado arrepentimiento. “Arrepentido, yo nunca lo vi arrepentido. Nunca pidió perdón, así que eso no es arrepentimiento”, sostuvo. Además, recordó el momento posterior al impacto, cuando logró hacer reaccionar a su hija: “Si yo no le hubiera hecho reaccionar, ella hubiera estado muerta. Y hubieran sido tres muertos”.
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La fiscal Valeria Piazza Iglesias habló con Cadena 3 Rosario y explicó los fundamentos de la acusación por dolo eventual contra el conductor Agustín David López Gagliasso.
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Sobre la pena solicitada por la Fiscalía, consideró que debería ser incluso mayor. “Me gustaría 25”, dijo, y remarcó que para él “son homicidios viales, no son accidentes”. En ese sentido, aseguró que este juicio representa “el punto final de una etapa de mi vida y el inicio de otra”, con el objetivo de que haya justicia por las dos víctimas.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el 21 de enero de 2025? Un Peugeot 206 embistió a una familia cordobesa en la costanera central de Rosario, resultando en la muerte de una mujer y su hija adolescente.
¿Quién está acusado? Agustín David López Gagliasso enfrenta un pedido de 18 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves.
¿Quién es Diego García? Es el padre de la adolescente sobreviviente y pareja de una de las víctimas, que asistió al juicio para buscar respuestas.
¿Qué busca Diego García en este juicio? García busca justicia por las víctimas y considera que la pena solicitada debería ser mayor, hasta 25 años.
¿Cómo ha cambiado la vida de Diego García? Su vida cambió drásticamente tras el accidente, dedicándose principalmente a cuidar de su hija Victoria.