Comenzaron los cortes de tránsito por los Juegos Suramericanos en la zona del Parque Independencia

La Municipalidad de Rosario anuncia la puesta en marcha de un operativo especial de tránsito en la zona del Parque de la Independencia en el marco de los Juegos Suramericanos 2026. Desde las 00 horas de este lunes 7 de septiembre comienza el corte que afectará al bulevar Oroño entre 27 de Febrero y Cochabamba, con motivo del montaje y funcionamiento del Fan Fest. Además, las calles internas del parque también permanecerán cerradas al tránsito vehicular. La medida regirá hasta la finalización del certamen.

Cabe recordar que el Parque de la Independencia funcionará como el núcleo operativo principal de Rosario en el torneo que reunirá a atletas de 15 países entre el 12 y el 26 de septiembre. Además de los eventos deportivos en sus diferentes recintos, el bulevar Oroño albergará el Fan Fest, un espacio de integración con áreas recreativas, actividades organizadas por federaciones locales y un escenario para espectáculos y ceremonias de premiación.

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En ese marco, desde este lunes tendrá lugar la interrupción de la circulación vehicular que afectará a Oroño entre 27 de Febrero y Cochabamba, donde comenzará el armado y se desarrollará el Fan Fest, a la par que se llevará a cabo el emplazamiento de algunos de los escenarios deportivos.

Ezequiel Broggi, subsecretario de Control y Convivencia de Rosario, detalló que los cortes se mantendrán durante toda la competencia y hasta que finalice el desarme de las estructuras. “Principalmente es Oroño y Cochabamba, o Morcillo, y Oroño y 27 de Febrero, en el sur del parque. La circulación está cortada y va a estar cortada durante todos los Juegos”, explicó. También señaló que quienes lleguen desde el sur encontrarán cartelería anticipada desde Jorge Cura para decidir los desvíos antes de llegar a 27 de Febrero, mientras que quienes circulen en sentido norte-sur podrán utilizar Morcillo y luego Biolagos para continuar el recorrido.

Este operativo especial de tránsito busca ordenar la dinámica urbana en la zona de mayor concurrencia del evento. Luego de la experiencia de los Juegos Suramericanos de la Juventud en 2022, la ciudad asumió la sede principal del certamen continental, que ahora con los Juegos Suramericanos abarcará 43 deportes y 60 disciplinas con un fuerte despliegue de logística e infraestructura.

Informe de Julián Maragliano.