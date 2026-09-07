Juicio por la tragedia de la costanera: la fiscal pide 18 años y afirmó que "el hecho está probado"

Este lunes comienza el juicio oral y público contra Agustín David López Gagliasso, acusado por la muerte de dos turistas cordobesas atropelladas en enero de 2025 en la costanera central de Rosario. La Fiscalía y la querella solicitaron 18 años de prisión para el joven, quien llega detenido al debate acusado de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves.

El tribunal estará integrado por las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez. La acusación está a cargo de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Delitos Culposos y Siniestros Viales, quien habló con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario en la previa del debate y explicó por qué sostiene la figura del dolo eventual.

“López no salió a matar a alguien. Pero con esa acción de ir a 120 kilómetros por hora en plena ciudad, se representó el resultado como una posibilidad seria y no desistió de la acción, desinteresándose del resultado”, explicó Piazza Iglesias al diferenciar esta figura del homicidio culposo.

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La fiscal detalló que el dolo directo supone la intención de matar, mientras que en el dolo eventual el conductor no busca directamente provocar una muerte, pero continúa con una conducta pese a representarse la posibilidad de un resultado fatal. “Nadie que vaya a 120 kilómetros por hora en plena ciudad no se puede representar que va a matar a alguien”, sostuvo.

De acuerdo con las pericias incorporadas a la investigación, el Peugeot 206 alcanzó al menos 117 kilómetros por hora y una fotomulta registró 120 kilómetros por hora a la salida del túnel. Antes de ingresar al paso bajo nivel de avenida Illia, López Gagliasso había mantenido una discusión con un motociclista y, según la acusación, aceleró para intentar alcanzarlo. El recorrido terminó en Presidente Roca, donde perdió el control y embistió a la familia.

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Piazza Iglesias también explicó que la joven que viajaba como acompañante no está acusada y que será una de las testigos del debate. “La acompañante es una amiga y es un testigo del hecho. Vino a declarar a la Fiscalía y ahora va a declarar en esta jornada para el tribunal”, señaló. Además, aclaró que los videos que circularon en redes sociales, donde aparentemente aparecía sentada sobre el conductor, no corresponden al día del siniestro.

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Sobre las consecuencias de aquella noche, la fiscal remarcó que la familia estaba de vacaciones y que el hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando la costanera estaba llena de personas. “Esto podría haber sido una tragedia mucho mayor”, sostuvo. También recordó que el padre de la familia alcanzó a levantar a su hija menor cuando vio acercarse el vehículo, una reacción que, según explicó, evitó que la adolescente fuera arrollada.

El juicio se extenderá durante toda esta semana y, según estimó Piazza Iglesias, probablemente la próxima semana se conozca el veredicto. La fiscal sostuvo que el debate será principalmente jurídico porque la autoría del hecho no está en discusión, sino la calificación penal. “El defensor va a decir que es un homicidio culposo. Yo voy a decir que es dolo eventual”, confirmó.

Entrevista de Hernán Funes.