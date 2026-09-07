Habló una vecina de la beba muerta por dos perros: "No me recupero, salgo de casa y tiemblo"

Una jornada trágica volvió a conmover a Córdoba con la muerte de dos niños de dos años atacados por perros en distintos hechos ocurridos en barrio Cabildo y en la ciudad de Alta Gracia.

El drama en barrio Cabildo se desató durante la mañana dentro de la vivienda de un familiar de la víctima. María, una vecina de la zona, intentó auxiliar a la familia al escuchar los desesperados gritos de auxilio.

“Pensé que la estaban robando, pero luego el perro estaba atacando a la señora y a la nenita. Levanto un palo y el perro me atacó, me agarró del pantalón. No me puedo recuperar, salgo de mi casa y me pongo a temblar”, relató a Cadena 3.

La pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias en estado crítico, donde sufrió un paro cardíaco. Luego de ser reanimada, fue derivada al Hospital de Niños con una hemorragia masiva. Pese al esfuerzo de los médicos, que realizaron maniobras de reanimación durante más de una hora en el quirófano, falleció a causa de la gravedad de las heridas. La intensidad del operativo fue tal que los propios efectivos policiales intervinientes debieron recibir asistencia psicológica.

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Horas más tarde, alrededor de las 17, ocurrió el segundo hecho en una vivienda de Alta Gracia. Un niño de dos años fue atacado sin motivo por un perro de raza pitbull —propiedad de un conocido que se encontraba en el lugar— mientras su madre se preparaba para bañarlo. El menor fue derivado al Hospital Regional Humberto Illia, donde ingresó sin vida y se confirmó su deceso por mordeduras en distintas partes del cuerpo. Por este hecho, la Fiscalía de Turno 2 imputó por homicidio culposo al dueño del animal, un hombre de más de 30 años que resultó detenido.

Ambos ataques impactan en medio de una profunda conmoción social, a menos de un mes de la muerte de Salvador, un niño de 3 años víctima de pitbulls, y en simultáneo con el desarrollo del juicio por el crimen de Trinidad Ballesteros, la joven asesinada por dos dogos en la capital cordobesa.