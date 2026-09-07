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Impresionante choque y vuelco en Córdoba: participaron dos camiones y un auto

El siniestro se produjo a las 7, en la ruta E53, a la altura de la Avícola de Río Ceballos. Uno de los vehículos pesados terminó con sus ruedas para arriba. 

07/09/2026 | 07:18Redacción Cadena 3

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Impresionante choque y vuelco en Córdoba

FOTO: Impresionante choque y vuelco en Córdoba

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Un impresionante accidente tuvo lugar este lunes a la mañana en la ruta E53 a la altura de la avícola Río Ceballos.

Lo protagonizaron un camión recolector, un auto y un camión cisterna, que trasladaba alimento balanceado para vacas. Éste último terminó volcado a un costado de la ruta.

El siniestro se produjo a las 7, en la mano a Córdoba. Al parecer, el recolector quiso tomar la rotonda, el auto detuvo su marcha y el transporte de balanceado lo chocó, perdió la estabilidad y terminó con sus ruedas para arriba en una canaleta.

Por fortuna, pese a la magnitud del triple choque por alcance no se reportaron heridos. 

Informe de Agustina Airut.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un accidente de tránsito involucró un camión recolector, un auto y un camión cisterna.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Un camión recolector, un auto y un camión cisterna que transportaba alimento balanceado.

¿Cuándo sucedió? El accidente tuvo lugar este lunes a las 7 de la mañana.

¿Dónde tuvo lugar? En la ruta E53, a la altura de la avícola Río Ceballos.

¿Cómo ocurrió el accidente? El camión recolector chocó al auto, lo que provocó que el camión cisterna volcara.

¿Por qué no hubo heridos? A pesar de la magnitud del choque, no se reportaron heridos.

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