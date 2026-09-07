Impresionante choque y vuelco en Córdoba: participaron dos camiones y un auto
El siniestro se produjo a las 7, en la ruta E53, a la altura de la Avícola de Río Ceballos. Uno de los vehículos pesados terminó con sus ruedas para arriba.
07/09/2026 | 07:18Redacción Cadena 3
FOTO: Impresionante choque y vuelco en Córdoba
FOTO: Impresionante choque y vuelco en Córdoba
FOTO: Impresionante choque y vuelco en Córdoba
Un impresionante accidente tuvo lugar este lunes a la mañana en la ruta E53 a la altura de la avícola Río Ceballos.
Lo protagonizaron un camión recolector, un auto y un camión cisterna, que trasladaba alimento balanceado para vacas. Éste último terminó volcado a un costado de la ruta.
El siniestro se produjo a las 7, en la mano a Córdoba. Al parecer, el recolector quiso tomar la rotonda, el auto detuvo su marcha y el transporte de balanceado lo chocó, perdió la estabilidad y terminó con sus ruedas para arriba en una canaleta.
Por fortuna, pese a la magnitud del triple choque por alcance no se reportaron heridos.
Informe de Agustina Airut.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un accidente de tránsito involucró un camión recolector, un auto y un camión cisterna.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Un camión recolector, un auto y un camión cisterna que transportaba alimento balanceado.
¿Cuándo sucedió? El accidente tuvo lugar este lunes a las 7 de la mañana.
¿Dónde tuvo lugar? En la ruta E53, a la altura de la avícola Río Ceballos.
¿Cómo ocurrió el accidente? El camión recolector chocó al auto, lo que provocó que el camión cisterna volcara.
¿Por qué no hubo heridos? A pesar de la magnitud del choque, no se reportaron heridos.