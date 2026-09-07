Alemania rechaza acusaciones de genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia

FOTO: Alemania combate acusaciones sobre genocidio en Gaza ante la máxima corte de la ONU

LA HAYA — En una reciente audiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Alemania argumentó que el caso presentado por Nicaragua, que acusa a Berlín de genocidio por la venta de armas a Israel, es improcedente y debería ser desestimado. La demanda del país centroamericano sostiene que Alemania ha violado la Convención sobre el Genocidio al facilitar actos de genocidio en Gaza a través del suministro de armamento y apoyo militar.

Este caso, aunque enfocado en Alemania, también tiene implicaciones para la campaña militar de Israel en Gaza, que se intensificó tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Israel, que no es parte en el litigio, ha negado categóricamente que sus acciones constituyan genocidio.

La abogada principal de Alemania, Julia Monar, señaló que la conducta de Nicaragua demuestra un desinterés en escuchar la defensa alemana, enfatizando que el país no fue notificado de manera adecuada sobre las acusaciones y que tuvo menos de un mes para responder antes de que se iniciara el procedimiento. Generalmente, se espera que los países intenten resolver disputas de manera bilateral antes de acudir a la CIJ.

Por su parte, Antonios Tzanakopoulos, otro abogado que representa a Alemania, destacó que la notificación formal de Nicaragua fue enviada desde una dirección de correo electrónico no oficial, lo que contradice los protocolos diplomáticos establecidos.

Alemania, un importante proveedor de armas a Israel

Alemania ha sido históricamente un aliado cercano de Israel y es el segundo mayor proveedor de armas del país, solo por detrás de Estados Unidos. Monar aclaró que desde 2024, Alemania no ha autorizado la exportación de armamento que pueda ser utilizado en el conflicto de Gaza.

En 2024, la CIJ había rechazado una solicitud urgente de Nicaragua que pedía la suspensión de la ayuda militar alemana a Israel, aunque el tribunal decidió no desestimar el caso por completo.

Implicaciones a largo plazo

El litigio se presenta como una nueva estrategia legal por parte de Nicaragua para frenar la ofensiva militar israelí, similar a la que emprendió Sudáfrica al acusar a Israel de genocidio ante la misma corte en 2023. Los jueces de la CIJ ya habían instado a Israel a tomar medidas para prevenir la muerte y destrucción en Gaza y mejorar las condiciones humanitarias en la región.

Los procedimientos ante la CIJ pueden ser prolongados y complicados. En 2007, por ejemplo, el tribunal determinó que Serbia había violado la obligación de prevenir el genocidio durante la masacre de Srebrenica.

La situación en Gaza ha resultado en un alto número de muertes entre los palestinos y ha causado devastación en la región. A pesar de un frágil alto el fuego, la violencia continúa, con más de 1.300 palestinos muertos desde su establecimiento, según informes del Ministerio de Salud de Gaza.