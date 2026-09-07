El Gobierno implementa el Régimen Penal Juvenil para adolescentes de 14 a 18 años

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – El Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que se aplica a adolescentes desde los 14 años hasta el día en que cumplen 18, fue reglamentado por el Gobierno. Esta normativa busca abordar los casos de jóvenes imputados por delitos y fomentar su educación y reinserción social.

El Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, designa al Ministerio de Justicia como la autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. Además, establece mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias.

"Por la Ley N° 27.801 se estableció el Régimen Penal Juvenil aplicable a las personas adolescentes desde 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad y se fijó como finalidad del régimen fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social", destacó el decreto.

Asimismo, se crea el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un dispositivo permanente que coordinará la implementación de la Ley N° 27.801. Este comité tendrá varias funciones, entre ellas: coordinar la actuación de los ministerios involucrados, elaborar lineamientos comunes en materia de prevención y reinserción, y promover el intercambio de información estadística y técnica.

El Comité estará integrado por un representante del Ministerio de Justicia, quien ejercerá la coordinación, así como representantes del Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud.

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, estableciendo su entrada en vigencia 180 días después de su publicación. El decreto reglamentario comenzará a regir junto con la ley.

También se crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, que articulará entre el orden nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires. Esta mesa promoverá la armonización de criterios y el intercambio de buenas prácticas en la implementación del régimen.

La Mesa estará integrada por un representante de la Autoridad de Aplicación, junto con los representantes designados por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.