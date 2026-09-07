El Gobierno implementa el Régimen Penal Juvenil para adolescentes de 14 a 18 años
El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que busca la educación y reinserción social de adolescentes imputados por delitos.
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Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – El Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que se aplica a adolescentes desde los 14 años hasta el día en que cumplen 18, fue reglamentado por el Gobierno. Esta normativa busca abordar los casos de jóvenes imputados por delitos y fomentar su educación y reinserción social.
El Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, designa al Ministerio de Justicia como la autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. Además, establece mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias.
"Por la Ley N° 27.801 se estableció el Régimen Penal Juvenil aplicable a las personas adolescentes desde 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad y se fijó como finalidad del régimen fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social", destacó el decreto.
Asimismo, se crea el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un dispositivo permanente que coordinará la implementación de la Ley N° 27.801. Este comité tendrá varias funciones, entre ellas: coordinar la actuación de los ministerios involucrados, elaborar lineamientos comunes en materia de prevención y reinserción, y promover el intercambio de información estadística y técnica.
El Comité estará integrado por un representante del Ministerio de Justicia, quien ejercerá la coordinación, así como representantes del Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud.
La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, estableciendo su entrada en vigencia 180 días después de su publicación. El decreto reglamentario comenzará a regir junto con la ley.
También se crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, que articulará entre el orden nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires. Esta mesa promoverá la armonización de criterios y el intercambio de buenas prácticas en la implementación del régimen.
La Mesa estará integrada por un representante de la Autoridad de Aplicación, junto con los representantes designados por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
Lectura rápida
¿Qué se reglamentó?
Se reglamentó el Régimen Penal Juvenil, que se aplica a adolescentes de 14 a 18 años imputados por delitos.
¿Quién es la autoridad de aplicación?
El Ministerio de Justicia fue designado como la autoridad de aplicación del régimen.
¿Cuándo se sancionó la ley?
La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero y publicada el 9 de marzo.
¿Qué funciones tiene el Comité de Justicia Interministerial?
Coordinará la implementación del régimen, elaborará lineamientos comunes y promoverá el intercambio de información.
¿Qué es la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil?
Es un espacio de articulación entre el ámbito nacional y las jurisdicciones provinciales para implementar el régimen.
[Fuente: Noticias Argentinas]