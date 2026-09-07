Ataque de perro en Villa Dolores: la nena de 4 años sigue estable en Córdoba
Tras el grave ataque sufrido en su casa, la pequeña permanece internada en sala común del Hospital de Niños de Córdoba Capital. Su cuadro evoluciona de manera favorable.
07/09/2026 | 08:02Redacción Cadena 3
FOTO: Hospital de Niños de Córdoba.
Una nena de 4 años que sufrió graves heridas tras ser atacada por el perro de su familia en Villa Dolores continúa internada en Córdoba capital, donde permanece estable y bajo constante observación médica.
Según el último parte médico emitido este lunes 7 de septiembre por el Hospital de Niños Santísima Trinidad, la menor se encuentra en sala común con evolución favorable y bajo el seguimiento del equipo de salud.
La pequeña ingresó a la institución derivada desde el Hospital Regional de Villa Dolores, lugar donde recibió las primeras asistencias de urgencia. Debido a la complejidad de los traumatismos de cráneo y las severas heridas de mordedura en el rostro, las autoridades médicas resolvieron su traslado inmediato a la capital provincial para una atención especializada.
El episodio ocurrió en una vivienda de Villa Dolores el mismo viernes en el que se registraron otros dos trágicos ataques de perros con saldo fatal de dos niños fallecidos en la provincia.
Respecto a la situación legal, fuentes policiales confirmaron que el animal involucrado pertenece a la propia familia de la víctima y convivía en el mismo domicilio, motivo por el cual no se iniciaron acciones judiciales por el hecho.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una nena de 4 años fue atacada por el perro de su familia y sufrió graves heridas.
¿Quién está involucrado? La víctima es una nena de 4 años y el perro pertenece a su familia.
¿Cuándo sucedió? El ataque ocurrió el viernes, el mismo día que otros dos ataques fatales en la provincia.
¿Dónde ocurrió el ataque? En una vivienda de Villa Dolores.
¿Por qué no hay acciones judiciales? No se iniciaron acciones porque el animal es de la familia y convivía en el mismo domicilio.