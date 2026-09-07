Ataque de perro en Villa Dolores: la nena de 4 años sigue estable en Córdoba

Una nena de 4 años que sufrió graves heridas tras ser atacada por el perro de su familia en Villa Dolores continúa internada en Córdoba capital, donde permanece estable y bajo constante observación médica.

Según el último parte médico emitido este lunes 7 de septiembre por el Hospital de Niños Santísima Trinidad, la menor se encuentra en sala común con evolución favorable y bajo el seguimiento del equipo de salud.

La pequeña ingresó a la institución derivada desde el Hospital Regional de Villa Dolores, lugar donde recibió las primeras asistencias de urgencia. Debido a la complejidad de los traumatismos de cráneo y las severas heridas de mordedura en el rostro, las autoridades médicas resolvieron su traslado inmediato a la capital provincial para una atención especializada.

El episodio ocurrió en una vivienda de Villa Dolores el mismo viernes en el que se registraron otros dos trágicos ataques de perros con saldo fatal de dos niños fallecidos en la provincia.

Respecto a la situación legal, fuentes policiales confirmaron que el animal involucrado pertenece a la propia familia de la víctima y convivía en el mismo domicilio, motivo por el cual no se iniciaron acciones judiciales por el hecho.

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