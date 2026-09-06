Lanús logró una victoria agónica ante Defensa y se posiciona mejor en el Clausura 2026

FOTO: Agustín Cardozo encara ante la marca del defensor Damián Fernández en el triunfo del local.

Lanús se llevó una victoria emocionante por 1-0 frente a Defensa y Justicia en un encuentro que tuvo momentos de tensión y que se definió en los últimos instantes. Este partido correspondió a la octava fecha del Torneo Clausura 2026 y se llevó a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El único tanto del encuentro fue anotado por el defensor Carlos Izquierdoz, quien logró marcar a los 44 minutos del segundo tiempo con un disparo rápido desde el área chica. A pesar de que Lanús había mostrado superioridad en la primera mitad, no logró concretar su dominio en goles, lo que hizo que el segundo tiempo se tornara complicado para ellos.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se ubica en el noveno lugar de la zona A, alcanzando 10 puntos. Por su parte, el Halcón de Florencio Varela se mantiene en la cuarta posición con 14 unidades, lo que les impide alcanzar la cima del grupo.

En la próxima jornada, el "Granate" visitará a Deportivo Riestra el lunes 14 de septiembre a las 19:00, mientras que los dirigidos por Julio Vaccari recibirán a Gimnasia de Mendoza el viernes 11 a las 17:00.

El primer tiempo fue dominado por Lanús, que aunque no generó muchas jugadas de peligro, logró acercarse al arco rival en varias ocasiones. A los 18 minutos, un tiro libre ejecutado por Sasha Marcich fue desviado por el arquero Matías Borgogno. Más tarde, a los 35 minutos, Allan Wlk tuvo una volea que se fue por encima del travesaño.

En el tiempo de descuento de la primera parte, un centro para Eduardo Salvio no logró ser convertido en gol debido a un mal remate. Ya en el segundo tiempo, Juan Gutiérrez tuvo una oportunidad que terminó en manos del arquero rival.

Cuando el reloj marcaba 33 minutos, Valentín Loza se adentró en el área, pero su pase para Maximiliano Porcel no terminó en gol. Lanús se mostró ineficaz en la segunda mitad hasta que, a los 40 minutos, Yoshan Valois tuvo una oportunidad que no logró concretar.

Finalmente, el gol llegó en el minuto 44, cuando Izquierdoz aprovechó un rebote tras un tiro libre y, aunque su remate se desvió, logró sorprender al arquero Borgogno. En los minutos finales, un remate de Leandro Fernández fue detenido por Nahuel Losada, asegurando la victoria para Lanús.