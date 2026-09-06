River se puso en ventaja con gol de Montiel ante Independiente Rivadavia en el Monumental

Riverle gana a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con gol de Gonzalo Montiel de penal.

El Millonario está en busca de seguir por la senda del triunfo tras el exitoso debut de Leonardo Ponzio como director técnico.

El partido se disputa en el Estadio Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez y Hernán Mastrángelo en el VAR y transmisión de Cadena 3.





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