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River se puso en ventaja con gol de Montiel ante Independiente Rivadavia en el Monumental

El partido se disputa desde las 19.15 en Núñez. Tras un pésimo arranque de semestre, "El Millo" llega a este compromiso tras ganar de la mano de su DT interino. "La Lepra" mendocina atraviesa un buen momento. Transmite Cadena 3.

06/09/2026 | 11:27Redacción Cadena 3

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Montiel y Correa, abrazados en el Monumental. (Foto: prensa River Plate)

FOTO: Montiel y Correa, abrazados en el Monumental. (Foto: prensa River Plate)

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Riverle gana a  Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con gol de Gonzalo Montiel de penal.

El Millonario está en busca de seguir por la senda del triunfo tras el exitoso debut de Leonardo Ponzio como director técnico.

El partido se disputa en el Estadio Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez y Hernán Mastrángelo en el VAR y transmisión de Cadena 3.


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Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
Se juega el partido entre River e Independiente Rivadavia en el marco de la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

¿Quién es el director técnico de River?
El director técnico de River es Leonardo Ponzio, quien tuvo su debut exitoso el fin de semana pasado.

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo el partido?
El partido se disputa este domingo a las 19:15 en el Estadio Monumental.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia al partido?
Independiente Rivadavia llega tras una victoria 3-1 frente a Racing, posicionándose en la sexta posición de la Zona B.

¿Por qué es importante el partido para River?
Es importante para River porque una victoria lo colocaría en la lucha por los playoffs tras un inicio complicado en el semestre.

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