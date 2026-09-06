Italia sorprende a Estados Unidos y China avanza en el Mundial FIBA femenino

BERLÍN — El equipo de Italia sorprendió a Estados Unidos en la Copa del Mundo FIBA femenina, disputada el domingo, mientras que China logró una ajustada victoria ante República Checa por 74-70 tras un tiempo extra. La selección estadounidense, que ha dominado el torneo en las últimas dos décadas, enfrentó su mayor desafío con un marcador final de 55-52, donde Jackie Young fue la máxima anotadora con 10 puntos.

Con esta victoria, Estados Unidos extendió su racha ganadora a 32 partidos en la Copa del Mundo, aunque nunca antes había tenido un partido tan reñido. Un tapón de Andre a Caitlin Clarke antes del descanso encendió la afición, que empezó a alentar fuertemente a Italia. Las italianas lograron tomar la delantera en el tercer cuarto, llegando a estar 50-48 arriba a falta de 4:29 para el final.

Sin embargo, Estados Unidos reaccionó con una racha de 7-0 que les permitió recuperar el control. A pesar de una última oportunidad para Italia de empatar el encuentro, el triple de Zandalasini no entró, sellando el destino del partido. El lunes, Italia se medirá nuevamente contra China, mientras que Estados Unidos ya se ha asegurado un lugar en los cuartos de final con un récord de 2-0 en el Grupo D, tras la eliminación de República Checa, que terminó con dos derrotas.

El regreso de China

China también tuvo un encuentro complicado, necesitando tiempo extra para vencer a República Checa. Han Xu fue clave en el partido, anotando 22 puntos y logrando igualar el marcador 53-53 en el último cuarto, después de haber estado en desventaja durante gran parte del encuentro.

Bélgica espera que no haya más alarmas de incendio

Bélgica aseguró su lugar en la fase final con una victoria cómoda de 76-64 sobre Puerto Rico, sumando su segundo triunfo en el Grupo C. Imani McGee-Stafford anotó 25 puntos para Puerto Rico, que no ha podido vencer a Bélgica en tres ocasiones en la Copa del Mundo.

Ezi lo hace por Australia

Ezi Magbegor anotó 21 puntos mientras que Australia alcanzó la fase final con una victoria 87-71 sobre Turquía. A pesar de un buen inicio de Turquía, que se puso arriba 15-14, Australia no cedió el control del partido y cerró el primer cuarto con una ventaja de 21-15.