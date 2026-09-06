Científicos descubren células de cáncer de mama ocultas detrás de escudos protectores

Investigadores del Medical Research Council (MRC) y del Imperial College London han elaborado un mapa detallado de los tumores de mama, revelando la presencia de zonas donde se agrupan células cancerosas inactivas. Estas células, a menudo rodeadas de células inmunitarias y de tejido conectivo, pueden evadir los tratamientos y reactivarse posteriormente, lo que complica la lucha contra el cáncer.

El estudio, publicado en la revista Genome Medicine, destaca que las células cancerosas inactivas, conocidas como células "quiescentes", pueden sobrevivir a la quimioterapia, permitiendo que el cáncer regrese tras el tratamiento. La investigación indica que las terapias futuras deben dirigirse no solo a las células cancerosas que se dividen rápidamente, sino también a estas células latentes y al entorno que las protege.

Riesgos de las células inactivas

Las células quiescentes son peligrosas, según el Dr. Alexis Barr, coautor del estudio. Estas células pueden ocultarse de la quimioterapia y, al permanecer en un estado inactivo dentro del tumor, pueden reactivarse más tarde para provocar una nueva proliferación. Este fenómeno ocurre cuando las condiciones dentro del tumor cambian, permitiendo que las células inactivas retomen su crecimiento.

El equipo de investigación utilizó datos disponibles públicamente para crear mapas detallados de los tumores de mama, identificando agrupaciones de células quiescentes rodeadas por otros tipos de células que podrían actuar como barreras protectoras.

Entorno protector de las células inactivas

Los investigadores encontraron que las células quiescentes suelen estar cercanas a macrófagos positivos para CXCL10 y fibroblastos asociados al cáncer, que podrían ayudar a protegerlas. Estas células de soporte podrían crear una barrera física o biológica que impide que las células inmunitarias o los tratamientos lleguen a las células inactivas de manera efectiva.

El Dr. Maria Secrier, quien trabajó en el análisis, señaló que es necesario entender cómo estas células de soporte interactúan con las células cancerosas para desarrollar tratamientos más efectivos. Aún se investiga si estas células ayudan a mantener la inactividad de las células cancerosas o si son atraídas por ellas.

Tratamientos diferenciados para diferentes regiones del tumor

Los tratamientos de quimioterapia suelen ser más eficaces contra células que se dividen rápidamente, pero las células inactivas presentan un desafío mayor. Los hallazgos sugieren que las diferentes partes de un mismo tumor pueden responder de manera diferente a los tratamientos. La actividad en la vía del complemento, parte del sistema inmunitario, se incrementó en las zonas donde se encontraban las células quiescentes, lo que podría abrir nuevas posibilidades para tratamientos dirigidos a estas áreas.

Los investigadores enfatizan la importancia de estudiar tanto las células proliferativas como las quiescentes para desarrollar combinaciones de medicamentos que sean más exitosas que las terapias actuales.

Esta investigación, financiada por una beca del UKRI Future Leaders Fellowship, el Medical Research Council y el Biotechnology and Biological Sciences Research Council, representa un paso importante hacia el desarrollo de tratamientos más duraderos y efectivos contra el cáncer de mama.