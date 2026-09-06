Huracán Marie causa olas gigantes y corrientes peligrosas en el sur de California

A pesar de su distancia de las costas del Pacífico, el huracán Marie ha provocado serias inundaciones y condiciones adversas en diversas playas del sur de California durante el fin de semana. Las olas enormes y las fuertes corrientes han presentado un riesgo considerable para nadadores y surfistas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó el domingo sobre las condiciones "potencialmente letales" generadas por Marie, que se encuentra a cientos de kilómetros de la costa californiana. Algunas playas, especialmente las orientadas hacia el sur, han reportado olas que alcanzan los 3 metros (10 pies) de altura.

"Los informes de los salvavidas indican que las condiciones del oleaje son extremadamente peligrosas, particularmente debido a las corrientes de resaca", comentó Rose Schoenfeld, portavoz del NWS.

Aunque el huracán no tocará tierra y se espera que se debilite a tormenta tropical hacia el final del día domingo, se anticipan lluvias en varias áreas del condado de Los Ángeles antes de que se disipe por completo.

El NWS ha recomendado a los ciudadanos limitarse a nadar en áreas cercanas a las estaciones de salvavidas y evitar las rocas. Por su parte, la autoridad de salud de la ciudad de Long Beach emitió un aviso el domingo, aconsejando no nadar en ninguna playa o bahía de la ciudad durante los próximos tres días. Se prevén lluvias significativas que podrían generar escorrentías de desagües pluviales y ríos, creando condiciones insalubres para los bañistas.

La ciudad costera de Seal Beach, situada en el condado de Orange, también anunció el cierre de dos estacionamientos frente a la playa hasta la mañana del miércoles, con el fin de proteger tanto la vida como la propiedad durante las condiciones de oleaje elevado e inundaciones costeras. El muelle municipal de Seal Beach permanecerá abierto.

El jefe del batallón de salvavidas del departamento de bomberos en Newport Beach, Adam Yacenda, reportó que los salvavidas realizaron 177 rescates el sábado, un número significativo a pesar de que las playas han registrado olas más altas este verano en comparación con años anteriores. "Cada vez que superamos los 100 rescates, es un día muy ajetreado", afirmó Yacenda.

Yacenda también destacó que solo los expertos deberían aventurarse en las olas de la zona, ya que las corrientes a lo largo de la costa y mar adentro son muy fuertes. "Tenemos bandera roja en toda nuestra playa", puntualizó.

La tormenta ha traído consigo la posibilidad de inundaciones en playas, ciclovías, caminos y vecindarios de baja altitud. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las condiciones peligrosas en las playas podrían extenderse por un par de días más.

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Esta información fue reportada por Mayes-Osterman desde Chicago. El periodista de The Associated Press, Ryan J. Foley, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.