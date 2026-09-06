Tragedia en Cabo Verde: un autobús se desploma y deja al menos 25 muertos, muchos son niños

FOTO: Imagen del autobús en el que murieron al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, en el fondo de un profundo barranco en la isla de Fogo, Cabo Verde.

Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, han perdido la vida tras la caída de un autobús por un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad en la isla de Fogo, en Cabo Verde. El presidente del país, José María Neves, confirmó el trágico incidente y lamentó la pérdida de vidas.

Neves expresó en su cuenta de Facebook: "Una verdadera tragedia, cuyas causas todavía desconozco. Ofrezco mis condolencias a las familias en duelo, a los amigos de las víctimas y a la isla de Fogo".

El accidente ocurrió durante la noche del sábado en una carretera montañosa del norte de Fogo, cuando el autobús se salió de la calzada y se precipitó por una pronunciada pendiente en una zona rocosa y de difícil acceso.

Entre los pasajeros se encontraban numerosos estudiantes de escuelas primarias y secundarias, según la agencia caboverdiana Inforpress.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional São Francisco de Assis, en la isla de Fogo, mientras los equipos de emergencia trabajaban durante la noche para rescatar a las víctimas.

El autobús regresaba de una excursión y transportaba principalmente a niños y adolescentes. Las autoridades educativas aclararon que el paseo no había sido organizado por las escuelas locales, sino que se trataba de una salida anual organizada de manera particular por el conductor del vehículo, quien también falleció en el accidente.

Las autoridades están investigando las causas del siniestro, que se produjo en la carretera entre Chã das Caldeiras y Campanas de Cima, en el norte de la isla.

Fogo es una de las islas que integran el archipiélago de Cabo Verde, situado en el océano Atlántico, frente a las costas occidentales de África.