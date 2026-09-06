Agónico empate de Newell's en el clásico ante Rosario Central genera polémica
La Lepra rescató un punto sobre el final del encuentro ante el "Canalla" en la octava fecha del Torneo Clausura.
FOTO: Envuelto en polémica, agónico empate de Newell's en el clásico ante Rosario Central.
Newell's logró un valioso empate 1-1 en el clásico contra Rosario Central, un partido que se llevó a cabo el domingo en el estadio Gigante de Arroyito, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.
De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el primer tanto del encuentro fue anotado por Gastón Ávila a los 46 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la Lepra no se dio por vencida y logró igualar el marcador gracias a un gol de Matías Coccaro, quien anotó a los 48 minutos del segundo tiempo.
El partido estuvo marcado por la tensión entre ambos equipos, y el desenlace dejó a los hinchas de ambos lados con sentimientos encontrados, especialmente por la manera en que se desarrolló el encuentro.
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¿Qué ocurrió en el clásico?
Newell's empató 1-1 con Rosario Central en un partido muy disputado.
¿Quiénes anotaron los goles?
Gastón Ávila anotó para Rosario Central y Matías Coccaro para Newell's.
¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro se llevó a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.
¿Cuándo se disputó el clásico?
El partido tuvo lugar el domingo 6 de septiembre de 2026.
¿Qué importancia tiene este partido?
Es un clásico regional que genera gran expectativa y tensión entre los hinchas.
[Fuente: Noticias Argentinas]