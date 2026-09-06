Agónico empate de Newell's en el clásico ante Rosario Central genera polémica

FOTO: Envuelto en polémica, agónico empate de Newell's en el clásico ante Rosario Central.

Newell's logró un valioso empate 1-1 en el clásico contra Rosario Central, un partido que se llevó a cabo el domingo en el estadio Gigante de Arroyito, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el primer tanto del encuentro fue anotado por Gastón Ávila a los 46 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la Lepra no se dio por vencida y logró igualar el marcador gracias a un gol de Matías Coccaro, quien anotó a los 48 minutos del segundo tiempo.

El partido estuvo marcado por la tensión entre ambos equipos, y el desenlace dejó a los hinchas de ambos lados con sentimientos encontrados, especialmente por la manera en que se desarrolló el encuentro.

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