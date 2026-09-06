Un avión de carga se estrelló cerca del aeropuerto en Miami
La aeronave había despegado de San Juan, Puerto Rico, y se encontraba en la fase final de su vuelo hacia Miami.
FOTO: Alarma en Estados Unidos: un avión de carga se estrelló cerca del aeropuerto de Miami.
Un avión de carga Boeing 767 se estrelló este domingo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, donde terminó atravesado sobre una carretera y envuelto en llamas, en un accidente que obligó a interrumpir temporalmente las operaciones aéreas.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la aeronave había despegado de San Juan, Puerto Rico, y se encontraba en la fase final de su vuelo hacia Miami cuando ocurrió el siniestro.
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Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- Un avión de carga Boeing 767 se estrelló este domingo en las inmediaciones del… pic.twitter.com/qkEN8PVq7W
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Videos difundidos por testigos mostraron una densa columna de humo negro y fuego saliendo de parte del fuselaje, mientras vehículos permanecían detenidos en los alrededores del lugar del impacto.
Las primeras imágenes indicaron que el carguero quedó mayormente intacto pese a los importantes daños visibles en su estructura.
Como consecuencia del incidente, el Aeropuerto Internacional de Miami activó un ground stop, una medida que suspendió temporalmente las salidas de vuelos mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre la pista y en la zona donde quedó inmovilizada la aeronave.
La investigación quedó en manos de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que deberán determinar si el Boeing sufrió una falla mecánica, un despiste durante el aterrizaje u otra circunstancia que derivó en el accidente.
Mientras tanto, el caso continúa en desarrollo y se esperan nuevas precisiones sobre el estado de la tripulación y el impacto operativo en uno de los aeropuertos más transitados del país.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un avión de carga Boeing 767 se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.
¿Quién estaba a bordo?
La información sobre la cantidad de personas a bordo no ha sido confirmada.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el domingo 6 de septiembre de 2026.
¿Dónde se estrelló el avión?
El avión se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami.
¿Por qué se interrumpieron las operaciones aéreas?
Las operaciones aéreas fueron suspendidas debido al accidente y las llamas que se produjeron.
[Fuente: Noticias Argentinas]