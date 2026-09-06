Barcelona arrasa en La Liga: Yamal brilla con un doblete en la victoria sobre Valencia

FOTO: Yamal anota 2 veces y Barcelona gana su 4to partido seguido en La Liga

MADRID (AP) — Barcelona mantuvo su racha perfecta en la liga española al imponerse con un contundente 5-0 en su visita a Valencia el domingo, donde Lamine Yamal volvió a brillar anotando un doblete para el club catalán.

Con esta victoria, Barcelona logró su cuarto triunfo consecutivo en el inicio de la liga española y se posiciona como el único equipo con un récord perfecto tras las primeras cuatro jornadas.

Yamal marcó un gol en cada tiempo, continuando con su buena racha después de haber anotado sus primeros dos tantos de la temporada en la victoria contra Rayo Vallecano en la jornada anterior.

Además de Yamal, también aportaron a la goleada Fermín López, Raphinha y Pedri, lo que demuestra la potencia ofensiva del equipo, que ha superado a sus rivales con un impresionante marcador de 17-2 en los cuatro partidos disputados.

Por otro lado, el mediocampista Rodri fue titular por primera vez desde su llegada a Barcelona procedente de Manchester City, mientras que el delantero recién fichado Gabriel Jesus hizo su debut entrando desde el banquillo en la segunda mitad.

En el aspecto negativo, el defensor Eric García tuvo que ser sustituido en la primera mitad tras recibir un golpe en el rostro en un choque con Rodri.

Por su parte, Valencia sufrió su tercera derrota consecutiva y solo ha logrado marcar una vez en cuatro encuentros. La goleada en casa provocó protestas de los aficionados, quienes se concentraron en gran número fuera del estadio Mestalla tras el partido.