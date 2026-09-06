Investigación revela que la vulnerabilidad a la artritis reumatoide puede comenzar antes del nacimiento

Un grupo de investigadores del Kennedy Institute de la Universidad de Oxford descubrió que la vulnerabilidad a la artritis reumatoide puede comenzar antes del nacimiento. Este hallazgo podría ayudar a explicar por qué la enfermedad ataca repetidamente ciertas articulaciones mientras que otras permanecen prácticamente intactas.

El estudio, titulado "Las orígenes embrionarios de la artritis específica del sitio", se publicó en Nature Immunology. Según los científicos, la respuesta a este fenómeno no solo depende del sistema inmunológico, sino también de las diferencias biológicas que se desarrollan en las articulaciones individuales durante su formación.

La artritis reumatoide es una condición autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca el sinovio, el tejido que recubre las articulaciones. Esto produce dolor, hinchazón y rigidez, y con el tiempo puede dañar el cartílago, los huesos y los tejidos circundantes.

Las diferencias en las articulaciones antes del nacimiento

Para investigar por qué la artritis reumatoide afecta a ciertas articulaciones, los investigadores analizaron dos tipos de articulaciones de los dedos con patrones de susceptibilidad a la enfermedad muy diferentes. Compararon las articulaciones interfalángicas proximales (PIP), que son frecuentemente afectadas por la artritis reumatoide, con las interfalángicas distales (DIP), que generalmente se ven menos afectadas.

Las articulaciones PIP tenían un mayor volumen de tejido sinovial y contenían más fibroblastos PI16 positivos (PI16+), un tipo especializado de célula del tejido conectivo. Lo relevante es que estas diferencias ya estaban presentes antes del nacimiento, lo que sugiere que el entorno local del tejido de una articulación puede influir en la capacidad de la inflamación para establecerse más adelante en la vida.

El profesor Christopher Buckley, profesor de Reumatología Translacional en la Universidad de Oxford, comentó: "Durante décadas hemos sabido que la artritis reumatoide ataca selectivamente ciertas articulaciones, pero una de las grandes preguntas sin respuesta es por qué. Nuestros hallazgos sugieren que la respuesta reside no solo en el sistema inmunológico, sino también en los propios tejidos. Las características celulares y estructurales establecidas durante el desarrollo pueden ayudar a determinar dónde la inflamación se establece más tarde en la vida".

Mapeo del desarrollo de las articulaciones humanas

El equipo utilizó secuenciación de células individuales, análisis de imágenes avanzadas y escaneo en 3D de alta resolución para construir un mapa detallado de las articulaciones de los dedos humanos durante su desarrollo. Examinar las articulaciones durante su formación permitió a los investigadores estudiar toda la articulación con un nivel de detalle que es difícil de lograr con tejido adulto.

Descubrieron que las articulaciones en desarrollo consistían principalmente en células estructurales en lugar de células inmunitarias. Estas incluían fibroblastos y células responsables de formar cartílago. Luego, los investigadores examinaron las señales que causan que estas células se desarrollen en diferentes tipos especializados.

Un grupo de particular interés fue el de los fibroblastos que forman el revestimiento sinovial. Estas células producen sustancias que lubrican las articulaciones, ayudando a protegerlas y permitiendo que se muevan suavemente. Sin embargo, en la artritis, estas mismas células pueden comportarse de manera anormal.

Un análisis adicional indicó que el revestimiento sinovial podría desarrollarse a partir de dos fuentes, cartílago y fibroblastos de las articulaciones circundantes. Las condiciones locales también parecían influir en este proceso, incluyendo áreas con bajos niveles de oxígeno.

Comprender estas señales de desarrollo podría proporcionar nuevas pistas sobre cómo los fibroblastos sinoviales adquieren sus funciones y potencialmente revelar formas de restaurar su comportamiento protector normal en la artritis.

Células especializadas en articulaciones propensas a la artritis

Los investigadores encontraron varias diferencias importantes entre las articulaciones PIP y DIP. Utilizando una herramienta de análisis de imágenes especialmente desarrollada, mostraron que los fibroblastos PI16+ eran más abundantes en las articulaciones PIP. Estas células estaban concentradas alrededor de los vasos sanguíneos y en lugares donde los tendones y ligamentos se conectan con el tejido circundante.

Los fibroblastos PI16+ también reaccionaron de manera diferente a las señales inflamatorias que otras poblaciones de fibroblastos. Aunque los fibroblastos PI16+ y PI16- compartieron una respuesta proinflamatoria general, las células PI16+ también mostraron cambios distintos en las vías biológicas involucradas en la regulación inmune y la organización del tejido.

Las diferencias se extendieron más allá de las poblaciones celulares individuales. Usando imágenes en 3D de alta resolución en el Diamond Light Source en el Harwell Science and Innovation Campus, el equipo encontró que las articulaciones PIP tenían más tejido sinovial y que este tejido estaba organizado de manera diferente al sinovio en articulaciones que normalmente se libran de la artritis reumatoide.

En conjunto, estas diferencias en las poblaciones celulares y la estructura del tejido podrían ayudar a explicar por qué la inflamación se desarrolla más fácilmente en algunas articulaciones que en otras.

La doctora Sarah Davidson, investigadora postdoctoral en el Kennedy Institute y una de las primeras autoras del estudio, indicó: "Encontramos que las articulaciones comúnmente afectadas por la artritis reumatoide ya contienen poblaciones celulares distintas antes del nacimiento. Los fibroblastos PI16+ estaban enriquecidos en articulaciones vulnerables y respondieron de manera diferente a las señales inflamatorias. Su ubicación y comportamiento sugieren que podrían ayudar a moldear dónde se desarrolla la enfermedad".

Una pista de desarrollo sobre la artritis reumatoide

Los hallazgos apuntan a una explicación más amplia sobre por qué la artritis reumatoide afecta selectivamente a ciertas articulaciones. En lugar de que la vulnerabilidad de las articulaciones se determine únicamente por la actividad inmune más adelante en la vida, la tendencia a que se desarrolle la inflamación también puede depender de las características celulares y estructurales establecidas mientras se forman las articulaciones.

En otras palabras, el entorno biológico local de cada articulación puede ayudar a determinar cuán susceptible se vuelve a la artritis reumatoide años o décadas después.

La investigación fue liderada por científicos del Kennedy Institute of Rheumatology, Universidad de Oxford, en colaboración con colegas de la Universidad de Birmingham, University College London y Diamond Light Source.

El estudio recibió apoyo del Medical Research Council (MRC).