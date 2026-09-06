Nuevas pautas para combatir la relación entre enfermedades cardíacas y renales

La Sociedad Europea de Cardiología presentó sus primeras pautas dedicadas a la gestión de la enfermedad cardiovascular en conjunto con la enfermedad renal crónica, en colaboración con la Asociación Renal Europea. Estas recomendaciones fueron publicadas en el European Heart Journal y se dieron a conocer durante el Congreso ESC 2026.

La enfermedad renal crónica (ERC) se diagnostica cuando hay anormalidades en la estructura o función renal que persisten durante al menos tres meses y afectan la salud de una persona. Se estima que alrededor de 100 millones de personas en Europa padecen ERC, lo que incrementa significativamente el riesgo de desarrollar diversas enfermedades cardiovasculares (ECV).

El Vínculo Peligroso Entre las Enfermedades Cardíacas y Renales

"La discapacidad y la esperanza de vida perdidas por cada enfermedad son profundas, pero la ERC puede acelerar la ECV y viceversa, resultando en eventos cardiovasculares y la necesidad de diálisis mucho antes en la vida", comentó el presidente del grupo de trabajo, el Profesor Asociado Kevin Damman del Centro Médico Universitario Groningen, en los Países Bajos. "La buena noticia es que ha habido importantes avances en los últimos años, lo que significa que ahora existen varios tratamientos simples que pueden reducir significativamente el riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales".

Debido a que las enfermedades cardíacas y renales suelen ocurrir juntas, las pautas enfatizan la importancia de identificar problemas renales en personas que ya están recibiendo tratamiento por enfermedades cardiovasculares.

El presidente del grupo de trabajo, el Profesor William Herrington de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, destacó: "Muchos pacientes con ERC son tratados por la comunidad de cardiología y las nuevas pautas de la ESC buscan aumentar el uso de pruebas de función renal y de albumina en orina en pacientes con ECV. Con un mejor cribado, se pueden identificar más pacientes en riesgo y prescribir los tratamientos más adecuados para la ERC y la ECV".

Una Nueva Estrategia STAMP para la ERC

Para organizar las recomendaciones, el grupo de trabajo creó el acrónimo 'STAMP' sobre la ERC: Screening (cribado), Triage (triage), Address CKD Risk (abordar el riesgo de ERC), Modify CVD management (modificar la gestión de la ECV) y Plan health services (planificar servicios de salud).

El cribado es el primer paso. Las pautas recomiendan realizar pruebas a todos los pacientes con ECV para detectar ERC en el momento del diagnóstico de la enfermedad cardiovascular. Esto implica pruebas de sangre y orina (tasa de filtración glomerular estimada a partir de la creatinina en sangre más la relación de albumina a creatinina en orina).

La triage se centra en determinar la probabilidad de que un paciente desarrolle insuficiencia renal, así como en evaluar el riesgo cardiovascular. Las pautas sugieren utilizar herramientas de puntuación de riesgo validadas que tengan en cuenta la función renal.

El Tratamiento Temprano Podría Reducir las Complicaciones

La siguiente prioridad es abordar el riesgo mediante la introducción de terapias probadas y rentables lo suficientemente temprano como para ralentizar la progresión de la ERC y reducir la probabilidad de eventos cardiovasculares.

"El uso temprano de medicamentos llamados inhibidores de RAS y SGLT2 junto con terapia basada en estatinas son particularmente importantes y efectivos", explicó el Profesor Asociado Damman.

Las recomendaciones también identifican situaciones en las que el tratamiento cardiovascular necesita ser ajustado para personas con ERC. La función renal reducida puede afectar la capacidad del cuerpo para eliminar ciertos medicamentos, por lo que las pautas proporcionan consejos sobre qué tratamientos pueden usarse de manera segura cuando las opciones estándar pueden no ser apropiadas.

Coordinación en el Cuidado Cardíaco y Renal

La parte final de la estrategia se centra en organizar los servicios de salud para que los pacientes en mayor riesgo puedan ser reconocidos rápidamente y recibir atención oportuna tanto de cardiólogos como de nefrólogos.

"Una comunicación activa y eficiente entre especialidades es a menudo necesaria debido a las complejidades asociadas con la ERC", observó el Profesor Herrington. "La participación de los pacientes y sus familias/cuidadoras en el proceso de atención multidisciplinaria también ayuda a garantizar que se cumplan las prioridades de los pacientes, mejora su experiencia y promueve una atención centrada en el paciente".

También se ha desarrollado una versión para pacientes de las pautas para ayudar a las personas a comprender mejor su condición y participar con más confianza en decisiones compartidas con sus proveedores de atención médica.

Los presidentes del grupo de trabajo concluyeron: "La ECV y la ERC son cargas importantes para los pacientes, los sistemas de salud y la sociedad. Los mensajes clave de estas pautas deben ser reconocidos por todos los actores y responsables de la salud relevantes, y se debe planificar la investigación para llenar varias lagunas en la evidencia. Aumentar la conciencia ayudará a realizar la esperanza de que las pautas conduzcan a mejoras importantes tanto individuales como sociales para aquellos que padecen o están en riesgo de ECV y ERC".